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Супруга Валерия Меладзе вспомнила тяжелое детство
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Супруга Валерия Меладзе вспомнила тяжелое детство 

Teleprogramma.pro 21 февраля 2018
Певица Альбина Джанабаева стала гостьей программы Татьяны Устиновой в программе "Мой герой" и откровенно рассказала о своем детстве и воспитании сыновей.
Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева росла в многодетной семье и была самой старшей. из-за этого мама певицы слишком много дел перекладывала на ее плечи. Альбина признается, что из-за постоянной ответственности ей пришлось рано повзрослеть.
Когда Альбина рассказывала о детстве, она не смогла сдержать слез.
«Я всегда отвечала за всех, глобально. Чувствовала это постоянно. У ребенка должно быть детство, так получилось, что у меня его, наверное, не было. Возможно, хорошо, что я стала такой ответственной. Но нельзя тащить на своих плечах чужие заботы. Люди, которые перекладывают на тебя свои дела — попросту перестают думать. Очень важно помощью не навредить, даже родные не всегда правильно понимают твое участие», — признается Джанабаева.
У певицы подрастает двое сыновей. Альбина старается сделать все для того, чтобы ее наследники были счастливы. При этом сама артистка признается, что не представляет свою жизнь без работы. Ради гастролей она даже готова разлучаться с сыновьями.
«Старшему сыну тринадцать, младшему — три. Плохо, конечно, что они редко видят меня. Знаете, когда закончилось мое участие в группе «ВИА Гра», а это был безумный график, постоянные разъезды, перелеты… И вдруг все прекратилось! Я просыпаюсь дома сегодня, завтра, послезавтра, рядом со мной дети, но мне вдруг стало страшно", — делится Джанабаева.
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