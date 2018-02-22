Звезды, которые простили измену

Звезды, которые прощали измену

Фразочка «казнить нельзя помиловать» идеально описывает выбор, перед которым стоит женщина, пережившая измену. Часть из нас сразу громко хлопает сначала по лицу обидчика, а потом дверью. Но есть и тот тип дам, для которых один раз — случайность, а не статистика. Рассказываем, кто из звезд простил неверных благоверных.

Ксения Бородина

За скандальным расставанием Ксении Бородиной и Курбана Омарова с интересом, если не сказать с попкорном с руках, наблюдала вся страна. Но стоит отдать должное телеведущей: до поры до времени она молчала как рыба и как могла сдерживала слезы, снимая веселые Instagram-stories. Но однажды терпение Ксюши лопнуло и она прямо-таки психанула, выложив о неверном супруге все, как на духу.

«Все что написано про измену, — это чистая правда, и я об этом узнала. Даже знаю квартиру нашего общего знакомого (Гриша Жужин), который «покрывал» его жёсткие тусовки с изменами. Таким Юлям, Таням, Оксанам и всем остальным желаю здоровья. Хотите спать с мужиком Бородиной вперёд, если не боитесь, все мы под Богом ходим», — написала звезда в своем Instagram.

Уж не знаем, каким образом Курбану удалось вымолить прощение у жены, но через некоторое время их семейная жизнь все же наладилась. Сейчас Бородина и Омаров уверенно говорят любимую фразочку жителей телестройки «мы счастливы» и похоже, что это правда.

Татьяна Буланова

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После того, как в 2013 году в СМИ впервые появилась информация об изменах Владислава Радимова с дочерью известного ювелира Анной Анановой, сердобольные поклонники буквально завалили Татьяну Буланову словам поддержки.

Но певица будто бы ослепла и наотрез отказывалась признавать очевидное, изо всех сил выгораживая мужа. Буланова действительно простила измену, и еще на протяжении нескольких лет была счастлива с мужем.

Только вот замалчивание проблемы, к сожалению, ни к чему хорошему не привело. В прошлом году объявилась еще одна любовница Радимова, которая рассказала о длительных отношениях с ним. Охотливые до сенсаций журналисты поспешили написать о разводе, но муж певицы опроверг слухи. Что сейчас происходит в личной жизни пары, никто не знает. Наверное, и к лучшему.

Алиса Аршавина

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Подозреваем, что Алиса Аршавина знала, на что шла, заводя отношения с мужчиной, который изменял с ней своей законной жене. Но все равно почему-то устроила истерику, когда узнала, что точно также футболист поступил и по отношению к ней. Во избежание очередной травли со стороны общественности, Андрей поспешил публично извиниться.

«Я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить… Единственное, на что остается надеяться, что жена сможет меня простить и вернется», — раскаивался Аршавин.

Алиса прислушалась и действительно решила простить неверного. На радостях Андрей принялся за старое и закрутил интрижку с моделью в Казахстане. Аршавина начала угрожать разлучнице, но мужа снова простила.

Елена Проклова

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Елена Проклова — образец мудрой женщины. По мнению мужчин, разумеется. К изменам она относится нормально. «Человек имеет право на ошибку, но если он ее осознал и сделал для себя выводы, то измена не причина, чтобы портить друг другу жизнь», — ответила актриса на прямой вопрос журналиста о том, изменял ли ей муж. А в другом интервью актриса рассказала, что измена супруга — это наказание за ее отношения с женатыми мужчинами. Странное объяснение.

Анжелика Варум

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