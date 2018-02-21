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Лоуренс рассказала о травле обнаженными фото
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Лоуренс рассказала о травле обнаженными фото 

Lenta.ru 21 февраля 2018
Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о психологических проблемах, которые начались у нее после появления в публичном доступе ее интимных фотографий. Об этом в среду, 21 февраля, пишет IB Times.
«На длительный период времени я не хотела выглядеть сексуально и не желала, чтобы кто-либо видел мою плоть. Была масса вещей, которые заставляли меня испытывать неудобство», — призналась Лоуренс.
Артистка отметила, что сильно нервничала во время съемок «Красного воробья», когда ей нужно было полностью раздеться в одной из сцен. «Моему персонажу приказывают раздеться перед всем классом, и я должна была снять одежду перед всей съемочной группой. Я очень сильно из-за этого переживала», — добавила она.
Как отмечает портал, ранее Лоуренс сравнивала появление ее голых фото в сети с ощущением, «будто ее изнасиловал весь мир». «В мире нет ни одного человека, который не смог бы посмотреть интимные снимки меня. Я могу пойти на пикник, и кто-то просто достанет их по телефону. Это было очень тяжело осознать», — говорила она.
Ранее в феврале группировка Celeb Jihad, специализирующаяся на публикации интимных фото звезд, опубликовала старые откровенные снимки Лоуренс, представив это как новый хакерский взлом.
В «Красном воробье» актриса играет русскую проститутку-шпионку. Премьера фильма запланирована на 26 апреля.
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