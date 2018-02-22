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Ковальчук обвинили в увлечении пластикой
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Ковальчук обвинили в увлечении пластикой 

Лиза 22 февраля 2018
Фото: Лиза
Певица Юлия Ковальчук (35) всегда заявляла, что ценит природную красоту и не собирается обращаться за помощью к пластическим хирургам. Звезда частенько публиковала «честные» фото без макияжа, доказывая, что вполне довольна своей внешностью. Но один из недавних снимков насторожил поклонников: многие заявили, что Юлия увеличила губы. Фолловеры откровенно выразили свое разочарование: «Зачем это сделала, была такая милашка!», «Верхнюю губу накачала!», «Совсем не похожа на Юлю!», «Верхняя губа явно подкорректирована!».
Нападки подписчиков возмутили певицу, и она записала видео, в котором заявила: форма и объем губ достались ей от природы.
Поклонники поддержали Ковальчук и попросили не обращать внимание на комментарии хейтеров.
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