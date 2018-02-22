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Внешний вид Нюши возмутил поклонников
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Внешний вид Нюши возмутил поклонников 

Рамблер 22 февраля 2018
Современные мода и тенденции — вещи своеобразные. Все популярнее становится надевать на себя максимально странные вещи, причем, чем необычнее, тем лучше.
Певица Нюша от трендов не отстает. На недавней фотографии в своем Инстаграме она предстала перед подписчиками в мешковатом, как выразились поклонники, наряде. Вязаный костюм будто бы снят с мужчины размера, скажем, XXL. Но это года два назад выглядело бы странным, а сейчас, когда так ходят многие, вполне привычно.
Как и всегда, нашлись и те, кто поддержал Нюшу, и те, кто не понял:
"Мешок мешком. У меня таких на даче полно. "
"Полная безвкусица. "
"Очень стильно конечно…"
"Не так уж и ужасно выглядит. "
Прокомментировала сама артистка фото так: «Когда ты „надкаблучница“.
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