Внешний вид Нюши возмутил поклонников

Современные мода и тенденции — вещи своеобразные. Все популярнее становится надевать на себя максимально странные вещи, причем, чем необычнее, тем лучше.

Певица Нюша от трендов не отстает. На недавней фотографии в своем Инстаграме она предстала перед подписчиками в мешковатом, как выразились поклонники, наряде. Вязаный костюм будто бы снят с мужчины размера, скажем, XXL. Но это года два назад выглядело бы странным, а сейчас, когда так ходят многие, вполне привычно.

"Мешок мешком. У меня таких на даче полно. " "Полная безвкусица. " "Очень стильно конечно…" "Не так уж и ужасно выглядит. " Как и всегда, нашлись и те, кто поддержал Нюшу, и те, кто не понял: