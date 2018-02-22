Бородину обвинили в том, что «оставила дочь без рук»

Бородину обвинили, что «оставила дочь без рук»

Ксения Бородина не устает постить фото дочек. Правда, в ее адрес сыплются обвинения, что малышку Тею она публикует на страничке своего аккаунта гораздо чаще, нежели старшую Марусю, и даже советуют ей брать пример с Дарьи Пынзарь , которая всех детей любит одинаково. Но защитники ведущей упирают на то, что младшему ребенку в силу возраста нужно больше внимания.

Однако и те, и другие, хоть и оценили креатив Бородиной, но все же немного ужаснулись, когда она опубликовала последнее фото. На снимке у Малышки Теи нет рук.

Все дело в том, что Ксения купила дочери необычное постельное белье, на котором изображено тело Русалочки. Все бы ничего, но у изображения отсутствуют руки. При этом далеко не сразу понятно, что причиной всему одеяло. На первый взгляд кажется, что Тея просто надела костюм, но почему-то оказалась безрукой.

Подписчики посоветовали Ксении в следующий раз для таких снимков обязательно класть ручки поверх одеяла, а то, как признаются они, выглядит «жутковато».