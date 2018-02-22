Телеведущая застраховала пикантную часть тела

Сол Перез из Аргентины считается самой сексуальной ведущей прогноза погоды и настоящей звездой социальных сетей.

Очаровательной блондинке всего 24 года, но у нее множество поклонников в соцсетях, а ее откровенные фотографии оцениваются сотнями тысяч лайков. В Аргентине даже ходит шутка, что многие мужчины опаздывают на работу, потому что очень любят смотреть прогноз погоды в исполнении Сол.

instagram.com/lasobrideperez

Красотка обожает заниматься фитнесом и с удовольствием показывает свое идеальное тело. Она даже застраховала свои ягодицы, которые считает лучшей частью тела, на 100000 долларов. Почему Сол решила, что именно они находятся в зоне риска, она не уточнила.