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Телеведущая застраховала пикантную часть тела
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Телеведущая застраховала пикантную часть тела 

Рамблер 22 февраля 2018
Сол Перез из Аргентины считается самой сексуальной ведущей прогноза погоды и настоящей звездой социальных сетей.
Очаровательной блондинке всего 24 года, но у нее множество поклонников в соцсетях, а ее откровенные фотографии оцениваются сотнями тысяч лайков. В Аргентине даже ходит шутка, что многие мужчины опаздывают на работу, потому что очень любят смотреть прогноз погоды в исполнении Сол.
instagram.com/lasobrideperez
Красотка обожает заниматься фитнесом и с удовольствием показывает свое идеальное тело. Она даже застраховала свои ягодицы, которые считает лучшей частью тела, на 100000 долларов. Почему Сол решила, что именно они находятся в зоне риска, она не уточнила.
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