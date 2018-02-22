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Беременная Кейт Миддлтон сделала себе татуировку
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Беременная Кейт Миддлтон сделала себе татуировку 

Рамблер 22 февраля 2018
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Герцогиня Кембриджская Кэтрин продолжает участвовать в светских мероприятиях, несмотря на солидный срок беременности.
Кейт Миддлтон и принц Уильям открыли новый мост в городе Сандерленд, который получил название Северный шпиль, и совершили по нему пробную поездку. Кроме того, супруги побывали в новом центре искусств The Fire Station, который был устроен в здании бывшей пожарной станции.
Кейт и Уильям посмотрели театральные постановки и музыкальные номера в исполнении учеников центра, а его сотрудницы нарисовали хной на правой руке герцогини цветок, временное тату. Он продержится около двух недель.
Удивительно, но беременная герцогиня не побоялась аллергии на хну, хотя такая реакция случается довольно часто.
Также преподавательницы центра передали супругам подарок для их дочери, принцессы Шарлотты, индийское украшение «бинди» — красную точку, которую ставят на лоб.
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