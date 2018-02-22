В сеть утекли фото обнаженной Бузовой 

Ольга Бузова вновь напомнила о себе. На этот раз — откровенной фотосессией для журнала "Дом-2". Тело скандальной знаменитости на некоторых фотографиях было украшено лишь россыпью драгоценных камней.
В Сети опубликованы фотографии Ольги Бузовой для журнала "Дом-2". Бузова позирует без одежды, но с драгоценными камнями, которым фотошоп добавил сияния.
instagram.com/dom2magazine/
Мнения подписчиков разделились. Одни упрекнули звезду в слишком заметной ретуши снимков, так что на одном из снимков исчез сосок, другие — в чрезмерном увлечении процедурами красоты.
instagram.com/dom2magazine/
Впрочем, многие поклонники поддержали поющую ведущую и выразили ей свое восхищение.
"Фотки очень красивые"
"Очень красивая и нежная😻"
"очень красивая!"
"Красивая…но время берет все таки свое…"
"Очень красивые фото👍🏼 как бы там не было, она все же молодец. Надо отдать ей должное. Ну, а ее поведение, это издержки…😁"
Но были и менее восторженные комментарии:
"Показывать то и нечего, плоская"
"Качество конечно огонь🔥. Но на*** рот то открыт везде?"
"Что-то она тут сама не своя"
"Честно говоря, ничего плохого не думаю о Оли, но тут ее кожу слишком приукрасили, но это нормально)"