В сеть утекли фото обнаженной Бузовой

Ольга Бузова вновь напомнила о себе. На этот раз — откровенной фотосессией для журнала "Дом-2". Тело скандальной знаменитости на некоторых фотографиях было украшено лишь россыпью драгоценных камней.

В Сети опубликованы фотографии Ольги Бузовой для журнала "Дом-2". Бузова позирует без одежды, но с драгоценными камнями, которым фотошоп добавил сияния.

instagram.com/dom2magazine/

Мнения подписчиков разделились. Одни упрекнули звезду в слишком заметной ретуши снимков, так что на одном из снимков исчез сосок, другие — в чрезмерном увлечении процедурами красоты.

instagram.com/dom2magazine/

Впрочем, многие поклонники поддержали поющую ведущую и выразили ей свое восхищение.

"Фотки очень красивые"

"Очень красивая и нежная😻"

"очень красивая!"

"Красивая…но время берет все таки свое…"

"Очень красивые фото👍🏼 как бы там не было, она все же молодец. Надо отдать ей должное. Ну, а ее поведение, это издержки…😁"

Но были и менее восторженные комментарии:

"Показывать то и нечего, плоская"

"Качество конечно огонь🔥. Но на*** рот то открыт везде?"

"Что-то она тут сама не своя"