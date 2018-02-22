Муцениеце и Дакота устроили скандал из-за дочерей

В интервью одному из изданий актриса и супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце сказала, что после того, как она назвала свою дочь Мией, это имя своим детям стал давать каждый второй. Певица Рита Дакота , ознакомившись с этой информацией, решила, что это был намек на нее и на Полину Гагарину , ведь обе девушки своих дочерей тоже назвали Миями.

В ответ она заявила, что следующего ребенка Муцениеце и Прилучному стоит назвать Х…ропруньей — тогда уж точно пара будет застрахована от повторений.

Агата в долгу у Дакоты не осталась. В своем микроблоге она опубликовала запись, в которой заявила, что считает себя умной и холодной прибалтийской женщиной, а потому на колкости отвечать не считает нужным, но необычное имя, предложенное Ритой, занесла в список и будет патентовать.