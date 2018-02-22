Муцениеце и Дакота устроили скандал из-за дочерей 

В интервью одному из изданий актриса и супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце сказала, что после того, как она назвала свою дочь Мией, это имя своим детям стал давать каждый второй. Певица Рита Дакота, ознакомившись с этой информацией, решила, что это был намек на нее и на Полину Гагарину, ведь обе девушки своих дочерей тоже назвали Миями.
В ответ она заявила, что следующего ребенка Муцениеце и Прилучному стоит назвать Х…ропруньей — тогда уж точно пара будет застрахована от повторений.
Агата в долгу у Дакоты не осталась. В своем микроблоге она опубликовала запись, в которой заявила, что считает себя умной и холодной прибалтийской женщиной, а потому на колкости отвечать не считает нужным, но необычное имя, предложенное Ритой, занесла в список и будет патентовать.
Друзья! Я не хотела комментировать пост Риты Дакоты, но мне позвонило 150 журналистов, с просьбой -прокомментировать ситуацию! Так вот, во первых, никакой «ситуации» — нет! И отвечать на колкости, я не буду, ибо так поступают все умные и холодные прибалтийские женщины! А я всегда хотела считать себя таковой))) Буду верить в адекватность окружающих и журналистов в том числе, ибо у меня из-за вас, села батарейка! Это все, какой-то детский сад, на который, я более не желаю отвлекаться, ибо у меня куча дел! Спасибо всем за понимание! Надеюсь на этом, вопрос исчерпан! Пы. Сы. Имя «Херопрунья» занесла в список и буду патентовать) 😂