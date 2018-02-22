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Бледанс показала полураздетое фото с Киркоровым
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Бледанс показала полураздетое фото с Киркоровым 

Рамблер 22 февраля 2018
Фото: Instagram.com
Поклонники не успевают повторять Эвелине Бледанс, что время над ней не властно. В ответ актриса и ведущая радует их фото в купальниках. Но при этом с мужчинам в кадре Бледанс в полуголом виде Бледанс появляется редко.
Исключение было сделано для главного любимца страны — Филиппа Киркорова. И сделано притом много лет назад. На фото оба исполнителя выглядят счастливыми. При этом Бленданс одета то ли в лифчик, то ли в короткий топ даже без бретелек, а Филипп демонстрирует мужчкую грудь в разрезе сорочки.
Подписчики тут же в который раз заметили, что время над Эвелиной не властно, и потребовали, чтобы знаменитость опубликовала год, в который был сделан снимок.
Судя по хэштегу #мюзиклметро, можно предположить, что кадр был снят в далеком 1999 году, то есть почти 20 лет назад.
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