Бледанс показала полураздетое фото с Киркоровым

Поклонники не успевают повторять Эвелине Бледанс , что время над ней не властно. В ответ актриса и ведущая радует их фото в купальниках. Но при этом с мужчинам в кадре Бледанс в полуголом виде Бледанс появляется редко.

Исключение было сделано для главного любимца страны — Филиппа Киркорова . И сделано притом много лет назад. На фото оба исполнителя выглядят счастливыми. При этом Бленданс одета то ли в лифчик, то ли в короткий топ даже без бретелек, а Филипп демонстрирует мужчкую грудь в разрезе сорочки.

Подписчики тут же в который раз заметили, что время над Эвелиной не властно, и потребовали, чтобы знаменитость опубликовала год, в который был сделан снимок.

Судя по хэштегу #мюзиклметро, можно предположить, что кадр был снят в далеком 1999 году, то есть почти 20 лет назад.