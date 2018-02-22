Кардашьян появилась в спадающем с груди костюме

Поклонникам не привыкать видеть прелести реалити-звезды, но и сама Ким не считает нужным начинать их скрывать. На этот раз девушка опубликовала в сети совместное фото с мужем, где предстала в струящемся черном платье до пят.

US Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Фев 21, 2018 в 7:22 PST Оба, и она, и Канье Уэст, скромно смотрят себе под ноги. Но подписчиков не убедили их опущенные к земле глаза, потому что на первом плане в кадре — далеко не такая скромная грудь Ким Кардашьян . Крой платья не только почти ничего не прикрывает, но и норовит сползти с упругих форм девушки.

И если в России за такие фото звезд принято ругать, мол, «ты же мать», то американские фанаты в восторге от нового кадра Кардашьян.