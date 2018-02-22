Развод Тарасова не за горами?

«Развод не за горами»: в сети обсуждают Тарасова

Дмитрий Тарасов после футбольных сборов отправился не домой, а в клуб, что породило много вопросов. Мало того, что по представлению большинства, он должен был соскучиться по жене, которой постоянно признается в любви, так масла в огонь подливают слухи о вероятной измене футболиста.

В сети поклонники Ольги Бузовой — бывшей жены Дмитрия, которой он изменял, уверяют, что футболист не изменился и новый брак не стал помехой очередным похождениям. Причиной тому — загадочное видео, которое опубликовала в своем Инстаграм финалистка реалити-шоу «Пацанки» на канале Пятница Кристина Белокопытова . Расставить все по своим местам может только Дмитрий Тарасов, но ему уже, похоже, никто не верит. Кристине было достаточно лишь намекнуть на флирт и ухаживания со стороны Тарасова, как в сети массово поползли слухи, что Дмитрий изменяет с ней жене. Девушка опубликовала в сториз Инстаграма ряд фото и видео, на которых она весело проводит время в клубе. Рядом — мужчина, похожий на Тарасова. Подписи недвусмысленно утверждали, что Дмитрий ухаживает за девушкой и даже дарит ей цветы, хотя сам мужчина никаких знаков внимания девушке не оказывает.

Стоит отметить, что фамилия «Бузова» при быстром наборе на телефоне автоматически меняется на «бутову». И хотя некоторым кажется, что речь о другой Ольге, да и мужчина лишь отдаленно похож на Тарасова, на Кристину все равно посыпались обвинения со стороны поклонников Костенко, девушку клеймили за связь с женатым мужчиной. Кристина ограничила возможность комментирования в своем аккаунте и удалила лишние фотографии. Последняя подпись, появившаяся после инцидента гласит: «Тот, кто сказал, что „месть — блюдо, которое подают холодным“, видимо, страдал гастритом. Основное блюдо не бывает холодным. Спросите об этом любого повара».

В сети возмутились поведением Тарасова, который уже дважды разводился из-за измен, а первую жену оставил даже с ребенком. «Судьба, наверное, такая у него» «Зачем он женился, да ещё и венчались.. Гулял бы себе на здоровье» «Развод не за горами» «Настасия будет молчать и терпеть ради красивой жизни, а он гулять, очень удобная жена попалась в этот раз! А потом всё по старой схеме: развод, разбитое корыто для Насти, новая свадьба!» «Даже если это фейк, то через какое-то время это будет правда… Тарасов мнит себя супер-пупер кобелем всея страны… Понравилось ему, что о нем вся страна говорит… И эту девушку он выкинет со временем…» «На подходе четвёртая жена» «Не верю, просто потому что это было бы слишком идеально. Он же знает, что за ним сейчас все следят. В отель бы для этого поехал, а так слишком наигранно»

И хотя некоторые усомнились, Тарасов ли запечатлен на фото и видео, его жена не стала отрицать, что Дмитрий проводил время в этом клубе. Она лишь заметила, что считает видео не доказательством измены и думает, что Дмитрию не была интересна Кристина, и вся эта история — плод ее воображения. Для большинства же поездка мужа в клуб после двухнедельного отсутствия дома кажется уже подозрительной: «Там, где клуб — там и женщины.» Но Анастасия еще перебирает свадебные снимки и, похоже, верит мужу безоговорочно.