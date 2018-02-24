Анфиса Чехова рассказала об изменах 

В октябре 2017 года телеведущая Анфиса Чехова развелась с супругом. Чуть позже общественность узнала, что Гурам Баблишвили изменял жене. В недавнем интервью Чехова призналась, что она простила бывшего супруга и отца своего сына. А также телеведущая высказалась на тему супружеских измен. По ее словам, сейчас она изменила свое мнение относительно этого вопроса. — заявила Анфиса в интервью журналу «Антенна-Телесемь». Также Анфиса отметила, что они расстались с супругом из-за дискомфорта в компании друг друга. Но при этом они остались в хороших отношениях.