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Анфиса Чехова рассказала об изменах
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Анфиса Чехова рассказала об изменах 

WMJ.ru 24 февраля 2018
Фото: WMJ.ru
В октябре 2017 года телеведущая Анфиса Чехова развелась с супругом. Чуть позже общественность узнала, что Гурам Баблишвили изменял жене. В недавнем интервью Чехова призналась, что она простила бывшего супруга и отца своего сына. А также телеведущая высказалась на тему супружеских измен. По ее словам, сейчас она изменила свое мнение относительно этого вопроса. — заявила Анфиса в интервью журналу «Антенна-Телесемь». Также Анфиса отметила, что они расстались с супругом из-за дискомфорта в компании друг друга. Но при этом они остались в хороших отношениях.
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