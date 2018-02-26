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Салтыкова рассказала, как нашла любовь
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Салтыкова рассказала, как нашла любовь 

Клео.Ру 26 февраля 2018
Фото: Клео.Ру
Секс-символ 90-х Ирина Салтыкова стала гостьей Леры Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион». Певица сделала исключение для Леры и довольно откровенно рассказала о личной жизни. И пример Ирины можно считать вдохновляющим.
Ирина была в браке с артистом Виктором Салтыковым на протяжении 8 лет. В 1995 году супруги расстались, по словам Ирины, в последние годы ее семейная жизнь была чередой скандалов, нередко заканчивающихся рукоприкладством. После развода Салтыкова несколько лет приходила в себя. Действительно серьезные отношения у нее завязались в конце 90-х.
«Я не могу назвать имя этого мужчины, но он очень красиво ухаживал. Дарил цветы, огромные букеты, делал сюрпризы. Он был очень обеспеченным, добрым, отзывчивым человеком. Мы встречались шесть лет, но он был женат. С супругой давно не жил, но они не разводились ради детей», — рассказала артистка, добавив, что рассталась с джентльменом из-за пустяка и после не раз жалела о разрыве.
Затем в жизни звезды появился другой состоятельный мужчина, но серьезных чувств не получилось. По мнению Ирины, она привлекала партнера не как личность, а как поп-звезда.
Сейчас в личной жизни исполнительницы — почти что полная гармония. «Знаете, я нахожусь в таком возрасте, когда не следует размениваться по мелочам. У меня есть любимый человек, и хочется верить, что это те самые отношения, которые продлятся до конца моей жизни».
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