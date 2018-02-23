Ещё
Рэйчел МакАдамс впервые станет мамой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рэйчел МакАдамс впервые станет мамой 

Рамблер 23 февраля 2018
Фото: Кадр из сериала "Настоящий детектив"
39-летняя популярная актриса готовится стать матерью. Информация получена от неофициальных источников, сама Рейчел пока хранит молчание.
Рейчел МакАдамс предпочитает не афишировать свою личную жизнь, как некоторые ее коллеги, поэтому личность отца доподлинно неизвестна. Самый вероятный претендент — сценарист Джейми Линден, который считался ее бойфрендом в 2016 году, но пока непонятно, являются ли они все еще парой или уже расстались.
Подозрения по поводу беременности усилились, когда актриса не пришла на премьеру своего нового фильма «Ночные игры». Последним на сегодняшний момент публичным появлением Рэйчел МакАдамс стал кинофестиваль в Торонто, прошедший в сентябре прошлого года.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность15
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева24
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение