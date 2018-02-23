Рэйчел МакАдамс впервые станет мамой 

39-летняя популярная актриса готовится стать матерью. Информация получена от неофициальных источников, сама Рейчел пока хранит молчание.
Рейчел МакАдамс предпочитает не афишировать свою личную жизнь, как некоторые ее коллеги, поэтому личность отца доподлинно неизвестна. Самый вероятный претендент — сценарист Джейми Линден, который считался ее бойфрендом в 2016 году, но пока непонятно, являются ли они все еще парой или уже расстались.
Подозрения по поводу беременности усилились, когда актриса не пришла на премьеру своего нового фильма «Ночные игры». Последним на сегодняшний момент публичным появлением Рэйчел МакАдамс стал кинофестиваль в Торонто, прошедший в сентябре прошлого года.