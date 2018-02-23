Кудрявцева довела до слез Ирину Салтыкову 

Певица расплакалась в эфире шоу «Секрет на миллион».
На канале НТВ в эту субботу мы увидим новый выпуск шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». На этот раз ее гостьей будет Ирина Салтыкова. Личные вопросы, которые задавала Кудрявцева, настолько взволновали певицу, что она не смогла сдержать слез.
«Все-таки ты довела меня», — сказала Ирина ведущей.
Певица откровенно рассказала о матери, которая не приняла ее мужа Виктора Салтыкова, об отце, который защищал ее от побоев, о несчастном браке с Виктором, который причинил ей немало боли, и о мужчинах после него.
Среди них были и олигарх, который заваливал Ирину цветами, и наркоман, о чем, к сожалению, звезда узнала намного позже. Сейчас Салтыкова встречается с мужчиной на 8 лет моложе ее. О своих брачных планах она расскажет телезрителям в эфире шоу.