Кудрявцева довела до слез Ирину Салтыкову

Певица расплакалась в эфире шоу «Секрет на миллион».

На канале НТВ в эту субботу мы увидим новый выпуск шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». На этот раз ее гостьей будет Ирина Салтыкова . Личные вопросы, которые задавала Кудрявцева, настолько взволновали певицу, что она не смогла сдержать слез.

«Все-таки ты довела меня», — сказала Ирина ведущей.

Певица откровенно рассказала о матери, которая не приняла ее мужа Виктора Салтыкова , об отце, который защищал ее от побоев, о несчастном браке с Виктором, который причинил ей немало боли, и о мужчинах после него.

Среди них были и олигарх, который заваливал Ирину цветами, и наркоман, о чем, к сожалению, звезда узнала намного позже. Сейчас Салтыкова встречается с мужчиной на 8 лет моложе ее. О своих брачных планах она расскажет телезрителям в эфире шоу.