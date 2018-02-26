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Сати Казанову подозревают в беременности
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Сати Казанову подозревают в беременности 

Eva.ru 26 февраля 2018
Фото: Eva.ru
Сати Казанова заставила своих поклонников задуматься о её беременности одним безобидным постом. Женщина поделилась заимствованными словами, которые, по всей видимости, затронули её душу. Однако некоторые интернет-пользователи нашли в цитируемом подтекст, намекающий на интересное положение.

#УжеМожно перестать ждать пока что -то случится.. Перестать ждать понедельника, зарплаты, нового года, когда планеты встанут. Перестать ждать первых шагов от других и хорошей погоды. Уже можно — жить.. Уже можно любить. ❤️ Можно оставить свои обиды в прошлом, можно перестать перебирать в голове свои комплексы и неудачи, можно сказать: «Стоп!» этому вороху мыслей и начать чувствовать. Уже можно перестать тыкать в близкого и говорить ему — ты первый. Уже можно сказать: « я люблю тебя», тому кого любишь. Сказать всем сердцем, и любить можно уже всем сердцем. Любить — уже можно. Уже можно верить. 🙏🏻. Хоть во что-то верить. Верить в дружбу, в добро. В то, что солнце всё равно взойдет и что у каждого свой путь. Верить в близких людей. И, уже в Бога, наконец. Уже можно открыть глаза и увидеть что ОН повсюду. Увидеть как сотворяется Чудо жизни, и поверить. Уже можно разрешить себе — верить. Уже можно прощать. 😌. Пора бы уже простить; сколько можно этот тяжёлый хвост тащить, оплакивать своё детство, винить родителей, людей кто сделал больно или не оправдал. Уже можно всех наконец простить. И мир заодно простить за его несовершенство и разность, за то что он для всех а не для тебя одного. Простить можно. Уже. Уже можно жить. 💎. Признать что ты взрослый, что ответственность — это уже про тебя. Перестать её спихивать всем вокруг. Начать признавать «своё» и не хватать лишнего через чур. Баловать малыша внутри себя, заниматься глупостями, совершать идиотские поступки. Бегать под дождём — мокнуть, а потом греть ноги в ванной, в обнимку с близким.. С видом знатока вести философские беседы, подсмеиваясь над собой внутри. Мечтать лёжа на спине и глядеть в небо через листву. Верить, что всё сбудется. И тихо молиться по вечерам. Фото @valery.latypov ©️

Публикация от  Sati Kazanova (@satikazanova)

Сати Казанова в своем Инстаграме опубликовала длинный пост. В нем женщина попыталась донести до своих читателей, что не нужно чего-то ждать, а нужно делать здесь и сейчас, что нужно отпускать обиды и верить людям. Подписчики оценили публикацию и похвалили артистку за мудрые размышления.
Однако некоторые нашли в тексте скрытый смысл. Им показалось, что Сати намекнула на свою беременность. «Начать признавать „своё“ и не хватать лишнего чересчур. Баловать малыша внутри себя, заниматься глупостями, совершать идиотские поступки.»
Именно этот фрагмент текста и навёл фолловеров на такие мысли. Поклонники поспешили разузнать у недавно вышедшей замуж Казановой, беременна ли она. По их словам, 35-летней певице давно пора обзавестись потомством.
Другие комментирующие сказали, что глупо вырывать фразу из контекста. По их мнению, она имеет совершенно другой смысл и никак не говорит об интересном положении.
«Сати, вы беременны?» «Малыша внутри себя и правда звучит странно.. одно дело ребёнка.. а малыша.. так не говорят» «Зачем вы так написали? Вот теперь все параноики начнут твердить что вы в положении!» "Почему сразу беременность? Почему нельзя просто прочитать и понять всё так, как написано, а не искать скрытый смысл?" "Мне кажется, беременна она. Давно её пора уже!"
Кстати, сама Сати о желании стать мамой не рассказывает, да и жизненная цель, о которой она поведала, напрямую с детьми не связана. Однако фанаты всё же надеются, что артистка в скором времени порадует их округлившимся животом.
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