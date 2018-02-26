Сати Казанову подозревают в беременности

Сати Казанова заставила своих поклонников задуматься о её беременности одним безобидным постом. Женщина поделилась заимствованными словами, которые, по всей видимости, затронули её душу. Однако некоторые интернет-пользователи нашли в цитируемом подтекст, намекающий на интересное положение.

Сати Казанова в своем Инстаграме опубликовала длинный пост. В нем женщина попыталась донести до своих читателей, что не нужно чего-то ждать, а нужно делать здесь и сейчас, что нужно отпускать обиды и верить людям. Подписчики оценили публикацию и похвалили артистку за мудрые размышления.

Однако некоторые нашли в тексте скрытый смысл. Им показалось, что Сати намекнула на свою беременность. «Начать признавать „своё“ и не хватать лишнего чересчур. Баловать малыша внутри себя, заниматься глупостями, совершать идиотские поступки.»

Именно этот фрагмент текста и навёл фолловеров на такие мысли. Поклонники поспешили разузнать у недавно вышедшей замуж Казановой, беременна ли она. По их словам, 35-летней певице давно пора обзавестись потомством.

Другие комментирующие сказали, что глупо вырывать фразу из контекста. По их мнению, она имеет совершенно другой смысл и никак не говорит об интересном положении.

«Сати, вы беременны?» «Малыша внутри себя и правда звучит странно.. одно дело ребёнка.. а малыша.. так не говорят» «Зачем вы так написали? Вот теперь все параноики начнут твердить что вы в положении!» "Почему сразу беременность? Почему нельзя просто прочитать и понять всё так, как написано, а не искать скрытый смысл?" "Мне кажется, беременна она. Давно её пора уже!"

Кстати, сама Сати о желании стать мамой не рассказывает, да и жизненная цель, о которой она поведала, напрямую с детьми не связана. Однако фанаты всё же надеются, что артистка в скором времени порадует их округлившимся животом.