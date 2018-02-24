Ещё
Звезды, которые случайно засветили лишнее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды, которые случайно засветили лишнее 

Passion.ru 24 февраля 2018
Фото: Passion.ru
Спадающие на красных дорожках лямки платьев, обнажающих грудь перед десятками коллег и фотографов, внезапно взлетевшая вверх от порыва сильного ветра юбка, выглядывающие в слишком высоком разрезе или из-под слишком короткой юбки гениталии…
Звезды нередко показывают лишнее на светских мероприятиях и официальных встречах.
Даже у герцогини Кембриджской случались подобные неловкие моменты. К примеру, однажды во время официальной поездки с супругом, принцом Уильямом, в США Кейт шла в коротком легком платье мимо вертолета… Из-за порыва ветра от его лопастей платье герцогини взмыло вверх, а фотографы тем временем не зевали и сделали эффектные кадры.
Рекордсменкой по части демонстрации обнаженной груди на красных дорожках смело можно назвать Софи Марсо. Лямки платьев французской актрисы не раз соскальзывали вниз, являя миру ее формы.
passion.ru
Многие звезды демонстрируют отсутствие нижнего белья в платьях с очень высокими разрезами. Для таких провокационных нарядов даже придумали специальное название — вагиноплатья. Недавно в таком на одну из церемоний пришла, например, певица Холзи.
passion.ru
На Олимпиаде в Пхенчхане на днях на французской фигуристке Габриэлле Пападакис расстегнулось платье. Как настоящий профессионал, спортсменка успешно завершила парный короткий танец, несмотря на обнажившуся грудь, а потом назвала это выступление «худшим кошмаром в жизни».
passion.ru
Passion.ru: последние новости
Дарья Мороз и Константин Богомолов не живут вместе и готовятся к разводу Мария Аронова тайно вышла замуж после 20 лет отношений Певица Натали рассказала, почему нужно жить скромно: «У меня даже домработницы нет»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность15
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева24
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение