Звезды, которые случайно засветили лишнее

Спадающие на красных дорожках лямки платьев, обнажающих грудь перед десятками коллег и фотографов, внезапно взлетевшая вверх от порыва сильного ветра юбка, выглядывающие в слишком высоком разрезе или из-под слишком короткой юбки гениталии…

Звезды нередко показывают лишнее на светских мероприятиях и официальных встречах.

Даже у герцогини Кембриджской случались подобные неловкие моменты. К примеру, однажды во время официальной поездки с супругом, принцом Уильямом, в США Кейт шла в коротком легком платье мимо вертолета… Из-за порыва ветра от его лопастей платье герцогини взмыло вверх, а фотографы тем временем не зевали и сделали эффектные кадры.

Рекордсменкой по части демонстрации обнаженной груди на красных дорожках смело можно назвать Софи Марсо . Лямки платьев французской актрисы не раз соскальзывали вниз, являя миру ее формы.

passion.ru

Многие звезды демонстрируют отсутствие нижнего белья в платьях с очень высокими разрезами. Для таких провокационных нарядов даже придумали специальное название — вагиноплатья. Недавно в таком на одну из церемоний пришла, например, певица Холзи.

passion.ru

На Олимпиаде в Пхенчхане на днях на французской фигуристке Габриэлле Пападакис расстегнулось платье. Как настоящий профессионал, спортсменка успешно завершила парный короткий танец, несмотря на обнажившуся грудь, а потом назвала это выступление «худшим кошмаром в жизни».