«Секс в большом городе»: скандалы с актрисами 

Сегодня свой 53-й день рождения отмечает Кристин Дэвис. Мы все знаем актрису по роли наивной и милой Шарлотты Йорк в сериале «Секс в большом городе». Однако в жизни Кристин оказалась ее полной противоположностью — настоящей оторвой, провокатором и сердцеедкой, чья репутация не раз висела на волоске. WMJ.ru решил вспомнить самые громкие скандалы, связанные с актрисами любимого всеми сериала. А начнем мы, конечно же, с нашей именинницы.
Интимное фото Кристин Дэвис и ее бурные романы
Лучшие подруги на экране за кадром оказались не столь близки. Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Ким Кэттролл невзлюбили Кристин Дэвис. Всему виной провокационные выходки актрисы, которые противоречили образу ее героини. Дэвис пользовалась успехом у мужчин и не скрывала этого. У нее был роман с Алеком Болдуином, Ливом Шрайбером, Дэвидом Духовны, Джеффом Голдблюмом, Мэттом Лебланом и даже с исполнителем роли Мистера Бига Крисом Ноттом. Кристин Дэвис и Алек Болдуин Кристин Дэвис и Крис Нотт Помимо этого, Кристин не раз попадалась папарацци в нетрезвом виде, а в период, когда «Секс в большом городе» был на пике популярности, ее бывший бойфренд опубликовал интимное фото, на котором актриса делала ему минет. Несмотря на то что снимок был старым, Дэвис не удалось избежать скандала с продюсерами сериала. Им не понравилось, что это фото очерняет образ ее героини. Да уж, стоит признать, что Кристин отличная актриса. Будучи такой оторвой, ей удалось передать образ Шарлотты на сто процентов!
Синтия Никсон развелась с отцом своих детей и вступила в брак с лесбиянкой
Синтия Никсон произвела настоящий фурор, когда в 2003 году развелась с фотографом и отцом своих детей Дэнни Мозесом после 15 лет брака, а спустя год начала встречаться с лесбиянкой и активисткой движения за права секс-меньшинств Кристин Маринони. Они обручились в 2009 году во время митинга в защиту прав гомосексуалистов, в 2011 году у них родился сын, его выносила Кристин, а в 2012-м Никсон и Маринони вступили в брак.
Многолетняя вражда Сары Джессики Паркер и Ким Кэттролл
Вражда между Сарой Джессикой Паркер и Ким Кэттролл продолжается уже много лет. А все началось после окончания съемок второго сезона сериала. Тогда Паркер, как главная героиня, потребовала увеличить свой гонорар, и продюсеры пошли ей навстречу. И если Никсон и Дэвис спокойно отнеслись к этой новости, то вот Кэттролл устроила настоящий скандал, потребовав прибавки. Но из этого ничего не вышло. Поговаривали, что Ким и Сара постоянно ругались и критиковали друг друга как на съемочной площадке, так и за ее пределами. Дошло до того, что перед съемками полнометражного фильма «Секс в большом городе» Кэттролл наотрез отказалась принимать в нем участие. Ким уговаривали целых четыре года, а продюсерам даже пришлось значительно увеличить ее гонорар. Взаимные обиды актрис копились, и в начале февраля этого года грянул гром. Младший брат Ким умер. Сара поспешила высказать свои соболезнования, написав сообщение Кэттролл на своей странице в соцсети. Та же слова Паркер восприняла в штыки и обрушила на нее весь свой гнев, обвинив в лицемерии.
Давай-ка проясним: ты не моя семья, ты не мой друг, хватит пиариться за счет истории со смертью моего брата,
— заявила она.
Власти Дубая отказали в съемках второй части фильма «Секс в большом городе»
Вторую часть фильма «Секс в большом городе» планировали снимать в Арабских Эмиратах. Однако власти Дубая отказали создателям картины, ссылаясь на то, что в ее названии присутствует неприемлемое для них слово «секс». Сказать, что продюсеры были удивлены — ничего не сказать. В итоге съемки прошли в Марокко и длились не 13 дней, как было запланировано изначально, а шесть недель.
Ким Кэттролл заявила, что сериал разрушил ее третий брак
Ким Кэттролл не раз становилась героиней громких скандалов, связанных с «Сексом в большом городе». Два года назад актриса заявила, что сериал буквально разрушил ее третий брак. Она много времени проводила на съемках, редко появлялась дома. Ее третий муж Марк Левинсон, устав от этого, подал на развод.
Это стоило мне брака, поскольку я никогда не была дома. Меня не было, а мой муж чувствовал себя одиноким, ему было грустно. Это было очень тяжело,
— сообщала она.
Срыв съемок третьей части фильма «Секс в большом городе»
Очередной скандал, связанный со съемками фильма «Секс в большом городе», снова произошел по вине Ким Кэттролл. Актриса отказалась сниматься в третьей части сиквела. Изначально одной из причин называли отказ продюсеров выполнить условие Ким — запуск других ее проектов. Однако чуть позже Кэттролл назвала истинную причину, почему она не хочет сниматься в картине. Оказалось, что актриса просто чувствует себя старой для роли Саманты., — заявляла Ким.