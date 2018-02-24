«Секс в большом городе»: скандалы с актрисами

Сегодня свой 53-й день рождения отмечает Кристин Дэвис. Мы все знаем актрису по роли наивной и милой Шарлотты Йорк в сериале «Секс в большом городе». Однако в жизни Кристин оказалась ее полной противоположностью — настоящей оторвой, провокатором и сердцеедкой, чья репутация не раз висела на волоске. WMJ.ru решил вспомнить самые громкие скандалы, связанные с актрисами любимого всеми сериала. А начнем мы, конечно же, с нашей именинницы.

Интимное фото Кристин Дэвис и ее бурные романы

Синтия Никсон развелась с отцом своих детей и вступила в брак с лесбиянкой

Синтия Никсон произвела настоящий фурор, когда в 2003 году развелась с фотографом и отцом своих детей Дэнни Мозесом после 15 лет брака, а спустя год начала встречаться с лесбиянкой и активисткой движения за права секс-меньшинств Кристин Маринони. Они обручились в 2009 году во время митинга в защиту прав гомосексуалистов, в 2011 году у них родился сын, его выносила Кристин, а в 2012-м Никсон и Маринони вступили в брак.

Многолетняя вражда Сары Джессики Паркер и Ким Кэттролл

Вражда между Сарой Джессикой Паркер и Ким Кэттролл продолжается уже много лет. А все началось после окончания съемок второго сезона сериала. Тогда Паркер, как главная героиня, потребовала увеличить свой гонорар, и продюсеры пошли ей навстречу. И если Никсон и Дэвис спокойно отнеслись к этой новости, то вот Кэттролл устроила настоящий скандал, потребовав прибавки. Но из этого ничего не вышло. Поговаривали, что Ким и Сара постоянно ругались и критиковали друг друга как на съемочной площадке, так и за ее пределами. Дошло до того, что перед съемками полнометражного фильма «Секс в большом городе» Кэттролл наотрез отказалась принимать в нем участие. Ким уговаривали целых четыре года, а продюсерам даже пришлось значительно увеличить ее гонорар. Взаимные обиды актрис копились, и в начале февраля этого года грянул гром. Младший брат Ким умер. Сара поспешила высказать свои соболезнования, написав сообщение Кэттролл на своей странице в соцсети. Та же слова Паркер восприняла в штыки и обрушила на нее весь свой гнев, обвинив в лицемерии.

Давай-ка проясним: ты не моя семья, ты не мой друг, хватит пиариться за счет истории со смертью моего брата,

— заявила она.

Власти Дубая отказали в съемках второй части фильма «Секс в большом городе»

Вторую часть фильма «Секс в большом городе» планировали снимать в Арабских Эмиратах. Однако власти Дубая отказали создателям картины, ссылаясь на то, что в ее названии присутствует неприемлемое для них слово «секс». Сказать, что продюсеры были удивлены — ничего не сказать. В итоге съемки прошли в Марокко и длились не 13 дней, как было запланировано изначально, а шесть недель.

Ким Кэттролл заявила, что сериал разрушил ее третий брак

Ким Кэттролл не раз становилась героиней громких скандалов, связанных с «Сексом в большом городе». Два года назад актриса заявила, что сериал буквально разрушил ее третий брак. Она много времени проводила на съемках, редко появлялась дома. Ее третий муж Марк Левинсон , устав от этого, подал на развод.

Это стоило мне брака, поскольку я никогда не была дома. Меня не было, а мой муж чувствовал себя одиноким, ему было грустно. Это было очень тяжело,

— сообщала она.

Срыв съемок третьей части фильма «Секс в большом городе»

Очередной скандал, связанный со съемками фильма «Секс в большом городе», снова произошел по вине Ким Кэттролл. Актриса отказалась сниматься в третьей части сиквела. Изначально одной из причин называли отказ продюсеров выполнить условие Ким — запуск других ее проектов. Однако чуть позже Кэттролл назвала истинную причину, почему она не хочет сниматься в картине. Оказалось, что актриса просто чувствует себя старой для роли Саманты., — заявляла Ким.