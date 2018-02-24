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26-летняя Эмили Ратаковски вышла замуж
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Эмили Ратаковски вышла замуж 

WMJ.ru 24 февраля 2018
Фото: WMJ.ru
Одна из самых сексуальных моделей мира Эмили Ратажковски больше не свободна. Роковая красотка тайно вышла замуж за актера и продюсера Беара МакКларда. О радостном событии девушка рассказала в своем Instagram.
Эмили не афиширует свою личную жизнь, поэтому новость стала настоящим сюрпризом для ее поклонников. Впрочем, именно такого эффекта Ратажковски и добивалась. Сначала она предупредила фолловеров, что у нее есть для них сюрприз, а чуть позже сообщила, что вышла замуж, опубликовала фото с избранников и показала кольца.
Другие подробности события пока не раскрываются. Судя по нарядам пары, свадьба состоится чуть позже. Напомним, до этого Эмили встречалась с музыкантом Джеффом Магидом. Поговаривали, что пара даже была помолвлена, но, как видим, до свадьбы дело так и не дошло.
Интересно, изменится ли отношения Ратажковски к откровенным фотосессиям после смены статуса, как думаешь?
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