26-летняя Эмили Ратаковски вышла замуж

Эмили Ратаковски вышла замуж

Одна из самых сексуальных моделей мира Эмили Ратажковски больше не свободна. Роковая красотка тайно вышла замуж за актера и продюсера Беара МакКларда. О радостном событии девушка рассказала в своем Instagram.

Эмили не афиширует свою личную жизнь, поэтому новость стала настоящим сюрпризом для ее поклонников. Впрочем, именно такого эффекта Ратажковски и добивалась. Сначала она предупредила фолловеров, что у нее есть для них сюрприз, а чуть позже сообщила, что вышла замуж, опубликовала фото с избранников и показала кольца.

Другие подробности события пока не раскрываются. Судя по нарядам пары, свадьба состоится чуть позже. Напомним, до этого Эмили встречалась с музыкантом Джеффом Магидом. Поговаривали, что пара даже была помолвлена, но, как видим, до свадьбы дело так и не дошло.

Интересно, изменится ли отношения Ратажковски к откровенным фотосессиям после смены статуса, как думаешь?