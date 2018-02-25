Племянник Галкина заинтересовал пользователей Сети

Популярный телеведущий Максим Галкин похвастался своим племянником Никитой на странице в Instagram.

Артист поздравил молодого человека, который недавно отслужил в армии, с Днем защитника Отечества. В результате, племянник Галкина так заинтересовал подписчиков, что телеведущему пришлось посвятить Никите еще один пост в соцсети.

Армия, сначала советская, а теперь и российская, воспитала много замечательных качеств в вас. Но и Прагины — Галкины не остались в долгу. Я тут занялся в сегодняшний праздничный день исторической арифметикой и понял, что если взять 41 год, что служил дед Гриша, да 42 года, что отдал армии наш с Димкой отец, да Димкиных 16 лет службы и прибавить твой прошедший год, Никита, то получится, что семья наша только в этих крайних четырёх поколениях служит Отечеству сто лет, Телеведущий заметил, что 23 февраля он всегда в первую очередь вспоминает прадеда и дедушку Никиты, а также своего брата Дмитрия (отца Никиты).

— поделился открытием Максим Галкин.

Напомним, что Прагина — девичья фамилия матери артиста. Он добавил, что Никита очень похудел за год службы в армии. Молодой человек сбросил аж 30 кг. В результате, подписчикам стало очень интересно, как же сейчас выглядит племянник телеведущего.

Новой фотографией Никиты артист делится не стал. Зато он показал снимок, который уже выкладывал в июне минувшего года.

«Хороший хлопец!», «Какой смешной племянник 😊», «Похож», «Красавчик💪», «Красивый плечистый парень!», — оценили Никиту пользователи.