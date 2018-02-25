Племянник Галкина заинтересовал пользователей Сети 

Дорогой Никита! Ты у нас на данный момент самый молодой отслуживший в российской армии! На этой фотографии, сделанной год назад, я на твоей присяге в старинном казачьем Острогожске, что в Воронежской области, как видишь по моему лицу, горжусь, что у меня такой племянник. Так повелось, что 23 февраля у нас последнее время поздравляют всех мужиков, но я всё же в первую очередь вспоминаю в этот день твоего прадеда и твоего деда и поздравляю своего брата, то бишь твоего отца, Диму, а теперь и тебя, то есть всю военную часть нашей семьи. Армия, сначала советская, а теперь и российская, воспитала много замечательных качеств в вас. Но и Прагины — Галкины не остались в долгу. Я тут занялся в сегодняшний праздничный день исторической арифметикой и понял, что если взять 41 год, что служил дед Гриша, да 42 года, что отдал армии наш с Димкой отец, да Димкиных 16 лет службы и прибавить твой прошедший год, Никита, то получится, что семья наша только в этих крайних четырёх поколениях служит Отечеству сто❗️лет. Пусть это всего лишь круглая цифра, но за ней стоит большая жизнь в ритме самых разных счастливых, тяжёлых и переломных этапов истории нашей страны. Я поздравляю всех военных в этот день и желаю здоровья и удачи во всём! 💪🏻 P. S. ❗️Никита слева, а я справа, — для тех, кто не разобрался 😊 P. P. S. Это начало службы Никиты год назад — сейчас где-то минус 30 кг! #23февраля #никитагалкин #дмитрийгалкин #александргалкин #григорийпрагин
Армия, сначала советская, а теперь и российская, воспитала много замечательных качеств в вас. Но и Прагины — Галкины не остались в долгу. Я тут занялся в сегодняшний праздничный день исторической арифметикой и понял, что если взять 41 год, что служил дед Гриша, да 42 года, что отдал армии наш с Димкой отец, да Димкиных 16 лет службы и прибавить твой прошедший год, Никита, то получится, что семья наша только в этих крайних четырёх поколениях служит Отечеству сто лет,