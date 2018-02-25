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Племянник Галкина заинтересовал пользователей Сети
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Племянник Галкина заинтересовал пользователей Сети 

Letidor.ru 25 февраля 2018
Фото: Instagram
Популярный телеведущий Максим Галкин похвастался своим племянником Никитой на странице в Instagram.
Артист поздравил молодого человека, который недавно отслужил в армии, с Днем защитника Отечества. В результате, племянник Галкина так заинтересовал подписчиков, что телеведущему пришлось посвятить Никите еще один пост в соцсети.

Дорогой Никита! Ты у нас на данный момент самый молодой отслуживший в российской армии! На этой фотографии, сделанной год назад, я на твоей присяге в старинном казачьем Острогожске, что в Воронежской области, как видишь по моему лицу, горжусь, что у меня такой племянник. Так повелось, что 23 февраля у нас последнее время поздравляют всех мужиков, но я всё же в первую очередь вспоминаю в этот день твоего прадеда и твоего деда и поздравляю своего брата, то бишь твоего отца, Диму, а теперь и тебя, то есть всю военную часть нашей семьи. Армия, сначала советская, а теперь и российская, воспитала много замечательных качеств в вас. Но и Прагины — Галкины не остались в долгу. Я тут занялся в сегодняшний праздничный день исторической арифметикой и понял, что если взять 41 год, что служил дед Гриша, да 42 года, что отдал армии наш с Димкой отец, да Димкиных 16 лет службы и прибавить твой прошедший год, Никита, то получится, что семья наша только в этих крайних четырёх поколениях служит Отечеству сто❗️лет. Пусть это всего лишь круглая цифра, но за ней стоит большая жизнь в ритме самых разных счастливых, тяжёлых и переломных этапов истории нашей страны. Я поздравляю всех военных в этот день и желаю здоровья и удачи во всём! 💪🏻 P. S. ❗️Никита слева, а я справа, — для тех, кто не разобрался 😊 P. P. S. Это начало службы Никиты год назад — сейчас где-то минус 30 кг! #23февраля #никитагалкин #дмитрийгалкин #александргалкин #григорийпрагин

Публикация от  Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)

Телеведущий заметил, что 23 февраля он всегда в первую очередь вспоминает прадеда и дедушку Никиты, а также своего брата Дмитрия (отца Никиты).
Армия, сначала советская, а теперь и российская, воспитала много замечательных качеств в вас. Но и Прагины — Галкины не остались в долгу. Я тут занялся в сегодняшний праздничный день исторической арифметикой и понял, что если взять 41 год, что служил дед Гриша, да 42 года, что отдал армии наш с Димкой отец, да Димкиных 16 лет службы и прибавить твой прошедший год, Никита, то получится, что семья наша только в этих крайних четырёх поколениях служит Отечеству сто лет,
— поделился открытием Максим Галкин.
Напомним, что Прагина — девичья фамилия матери артиста. Он добавил, что Никита очень похудел за год службы в армии. Молодой человек сбросил аж 30 кг. В результате, подписчикам стало очень интересно, как же сейчас выглядит племянник телеведущего.
Новой фотографией Никиты артист делится не стал. Зато он показал снимок, который уже выкладывал в июне минувшего года.
«Хороший хлопец!», «Какой смешной племянник 😊», «Похож», «Красавчик💪», «Красивый плечистый парень!», — оценили Никиту пользователи.
Заметим, что не меньший интерес часто вызывают и родные дети телеведущего — Гарри и Лиза, которые родились в 2013 году. Телеведущий часто делится видеозаписями о детях. Он то показывает ролики с прогулки, то видео о том, почему Гарри и Лиза отказались бриться, когда станут взрослыми, то выкладывает в микроблоге воображаемый разговор сына с Аллой Пугачевой. И все эти ролики мгновенно становятся популярными.
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