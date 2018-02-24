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Понарошку рассказала про увеличение груди
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Понарошку рассказала про увеличение груди 

Russianshowbiz.info 24 февраля 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Ирена Понарошку опубликовала в Инстаграме пляжное фото в черном открытом купальнике и опровергла слухи об увеличении груди.
Ирена процитировала заголовки желтых газет: "Ходят слухи, что Понарошку грудь сделала…". Девушка с юмором дала ответ подписчикам, которые хотели узнать, действительно ли поклонница всего натурального и полезного решилась лечь под нож хирурга.
"Отвечу фразой Фаины Георгиевны Раневской: "Что толку делать пластическую операцию?! Фасад обновишь, а канализация всё равно старая!"
— написала Понарошку.
Поклонники заметили, что в последнее время фигура Ирены действительно стала более соблазнительной.
Некоторые читатели предположили, что женщина беременна, однако, сама Ирена такие слухи не прокомментировала.
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