Экс-солистка «Ленинграда» разделась ради 23 февраля

Юлия Коган , хоть уже и не является участницей известной группы "Ленинград", но переставать эпатировать публику вовсе не собирается.

Так, 23 февраля девушка решила, как и многие, поздравить мужчин. Но сделать это Коган решила весьма оригинально. Юлия опубликовала в личном микроблоге свою фотографию в обнаженном виде, подписав ее так:

Дорогие мужчины поздравляю вас с праздником! мы вас любим!без вас нам бы было грустно!С Днем Защитника Отечества!

Мнения подписчиков о весьма откровенном поздравлении Юлии разделились. Кто-то осуждал девушку за излишнюю фривольность.

Крайне интеллектуально… как конфета в песке без обертки.

Молодец. Умная девочка, а главное креативный, но. … дешёвая. Увы и ах. Лучше бы делом занялась настоящим. А тело показывать, много ума не надо.

Разочарование… Жаль что ум теряется…

Другие с юмором и пониманием отнеслись к публикации, отметив, что Коган прекрасно выглядит и вполне может выкладывать фотографии подобного рода.

Божественна. Фигура Венеры, красота Фрейи, естественность Юлии Коган. Вы -богиня!

Очень крутое поздравление! Круто! Судя по комментам, все мужчины довольны!

Спасибо, ты великолепна.