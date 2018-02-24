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Экс-солистка «Ленинграда» разделась ради 23 февраля
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Экс-солистка «Ленинграда» разделась ради 23 февраля 

Рамблер 24 февраля 2018
Фото: Instagram
Юлия Коган, хоть уже и не является участницей известной группы "Ленинград", но переставать эпатировать публику вовсе не собирается.
Так, 23 февраля девушка решила, как и многие, поздравить мужчин. Но сделать это Коган решила весьма оригинально. Юлия опубликовала в личном микроблоге свою фотографию в обнаженном виде, подписав ее так:
Дорогие мужчины поздравляю вас с праздником! мы вас любим!без вас нам бы было грустно!С Днем Защитника Отечества!
Мнения подписчиков о весьма откровенном поздравлении Юлии разделились. Кто-то осуждал девушку за излишнюю фривольность.
Крайне интеллектуально… как конфета в песке без обертки.
Молодец. Умная девочка, а главное креативный, но. … дешёвая. Увы и ах. Лучше бы делом занялась настоящим. А тело показывать, много ума не надо.
Разочарование… Жаль что ум теряется…
Другие с юмором и пониманием отнеслись к публикации, отметив, что Коган прекрасно выглядит и вполне может выкладывать фотографии подобного рода.
Божественна. Фигура Венеры, красота Фрейи, естественность Юлии Коган. Вы -богиня!
Очень крутое поздравление! Круто! Судя по комментам, все мужчины довольны!
Спасибо, ты великолепна.
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