Чехова дразнит поклонников откровенными снимками

Телеведущая никогда не была уличена в стеснительности. Еще во времена выхода на экраны передачи "Секс с Анфисой Чеховой " девушка ничуть не опасалась демонстрировать аппетитные формы.

Сейчас Анфиса заметно похудела и часто радует подписчиков своего микроблога весьма откровенными снимками, на которых показывает постройневшую фигуру.

Недавно Чехова стала ведущей шоу «Взвешенные и счастливые люди», которое снимают в Сочи. Анфиса, которая, по ее же собственным словам, похудев, обрела абсолютную гармонию с собой, мотивирует участников к избавлению от ненавистных килограммов.

Чтобы всегда находиться рядом со съемочной площадкой, звезда переехала жить в Сочи. Местный климат, видимо, благотворно влияет на Чехову. Она пребывает в хорошем и весьма игривом настроении, о чем свидетельствуют фото, которые звезда размещает в своем микроблоге.

Так, утром, Анфиса выложила в Инстаграм весьма пикантное фото, на котором позирует, одетая лишь в шелковую короткую сорочку, не скрывающую округлости звезды.

Если жизнь повернулась к вам задом, присмотритесь внимательно… может это не так уж и плохо?

— подписала Чехова пикантное фото.

Фолловеры звезды отметили, что если вид будет таким же, как на фото, то они совсем не против.