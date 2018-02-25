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Чехова дразнит поклонников откровенными снимками
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Чехова дразнит поклонников откровенными снимками 

Рамблер 25 февраля 2018
Фото: Рамблер
Телеведущая никогда не была уличена в стеснительности. Еще во времена выхода на экраны передачи "Секс с Анфисой Чеховой" девушка ничуть не опасалась демонстрировать аппетитные формы.
Сейчас Анфиса заметно похудела и часто радует подписчиков своего микроблога весьма откровенными снимками, на которых показывает постройневшую фигуру.
Недавно Чехова стала ведущей шоу «Взвешенные и счастливые люди», которое снимают в Сочи. Анфиса, которая, по ее же собственным словам, похудев, обрела абсолютную гармонию с собой, мотивирует участников к избавлению от ненавистных килограммов.
Чтобы всегда находиться рядом со съемочной площадкой, звезда переехала жить в Сочи. Местный климат, видимо, благотворно влияет на Чехову. Она пребывает в хорошем и весьма игривом настроении, о чем свидетельствуют фото, которые звезда размещает в своем микроблоге.
Так, утром, Анфиса выложила в Инстаграм весьма пикантное фото, на котором позирует, одетая лишь в шелковую короткую сорочку, не скрывающую округлости звезды.
Если жизнь повернулась к вам задом, присмотритесь внимательно… может это не так уж и плохо?
— подписала Чехова пикантное фото.
Фолловеры звезды отметили, что если вид будет таким же, как на фото, то они совсем не против.
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