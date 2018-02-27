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Долги и алкоголь: как начиналась карьера Меган Маркл
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Долги и алкоголь: как начиналась карьера Меган Маркл 

Passion.ru 27 февраля 2018
Фото: globallookpress
Все меньше времени остается до свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл, тем больше появляется подробностей из жизни невесты рыжеволосого британца. Так, Daily Mail опубликовал материал, посвященный интернет-дневнику будущей звезды, созданному ею в 2010 году.
В анонимном дневнике молодая голливудская актриса отмечала все свои взлеты и падения на пути к всемирной славе. Часть записей посвящена темной стороне съемок. Меган описывала не только тиранических кастинг-директоров и стервозных соперников, но и истории, когда, например, актерам кололи витамины для более продуктивной работы.
Успешно пройденные прослушивания Маркл отмечала шампанским, а провалы она оплакивала в кровати с бутылкой вина и коробкой печенья. Актриса откровенно описывала ежедневные унижения и финансовые трудности. «Мне пришлось заморозить членство в профсоюзе, занимать деньги, делать то, что я ненавидела, целовать актеров, у которых дурно пахло изо рта, и плакать часами напролет, потому уже не надеялась, что моя жизнь снова наладится», — цитирует дневник Меган Маркл издание.
В менее деликатном тоне актриса описывает опыт съемок в любовной сцене с актером, «чьи страсти ушли вместе с ним». Авторы статьи отмечают, что актриса нигде не упоминает свое имя — это было бы равносильно профессиональному самоубийству. Тем не менее, блог «The Working Actress» («Работающая актриса» — прим.ред.) стал своеобразным учебником для начинающих актеров.
Последний пикантный пост в дневнике датирован 2012 годом, после чего актриса, не попрощавшись с читателями, прекратила публиковать какие-либо записи. До последнего дня существования блога его автор оставалась инкогнито, даже тогда, когда телеканалы пытались взять у нее интервью, как у человека, рискнувшего откровенно рассказать о подноготной работы в Голливуде.
Упоминание в одном из последних постов о главной роли в новом сериале и последующее удаление блога натолкнули читателей на мысль о том, что «работающая актриса» — это невеста британского принца Гарри Меган Маркл.
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