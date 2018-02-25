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Российские звезды, которые дружат с мировыми
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Российские звезды, которые дружат с мировыми 

SNCmedia.ru 25 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Вопрос «скажи мне кто твой друг» не актуален для некоторых наших знаменитостей: своих приятелей они и сами охотно отмечают в Instagram (особенно, если те из Голливуда).

Елена Перминова

Лена Перминова одно время была частой гостьей мировых недель моды, там (и еще на крутых закрытых вечеринках) она, собственно, и завела друзей на сто постов вперед. Но дружба с «чужими» селебами Перминовой нужна не только ради лайков: знаменитости вроде Джареда Лето и Беллы Хадид без колебаний выставляют в ее благотворительном Instagram-аукционе (@sosbylenaperminova) дорогие сердцу вещи и даже личное время. Вот это мы понимаем уровень доверия.

Мирослава Дума

Мирослава Дума тоже сперва освоилась на первых рядах в Париже и Милане, а потом, пользуясь случаем, задружилась со всеми, кто сидел рядышком. И таких было немало: не считая дизайнеров-брендов Донателлы Версаче, Стеллы Маккартни и Дайан вон Фюрстенберг, в компании российской it girl бывали замечены Наоми Кэмпбелл, Памела Андерсон и даже Ким Кардашьян. Правда, совсем недавно Мира имела неосторожность влипнуть в расистский скандал, так что, теперь список усердно наработанных контактов может обнулиться.

Наталья Водянова

Наталья Водянова одной из первых протоптала нашим знаменитостям дорогу на Запад: российская модель зажигала с мировыми селебами еще задолго до появления Instagram. Чтобы понять, с кем из них Водянова на созвоне, достаточно взглянуть на список гостей ее ежегодной благотворительной ярмарки. В этом году пропустить с Наташей по бокальчику заехали Лив Тайлер, Тейлор Свифт, Кара Делевинь, Карли Клосс, Даутцен Крез, Бруклин Бекхэм и многие (очень многие) другие.

Виктория Боня

Виктория Боня не ходит на модные тусовки, зато посещает всякие элитные премии и кинофестивали, а после активно отмечает у себя в Instagram всех иностранных селебов, с которыми успеет сфоткаться. Правда, в последнее время там красуется одна Хофит Голан, израильская телеведущая, с которой Боня давно и, разумеется, публично дружит.

Ирина Шейк

Глядя на друзей Ирины Шейк, проще сосчитать среди них русских знаменитостей. И хотя в Instagram модель чаще выставляет рабочие селфи, в реальной жизни мировых звезд вокруг нее пруд пруди. Шейк живет с актером Брэдли Купером (у парочки уже даже есть общий ребенок) и знакома со всем его голливудским окружением далеко не через три рукопожатия. Впрочем, раньше Ирина встречалась с футболистом Роналду, а у него с друзьями тоже полный порядок.
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