Ещё
Борисова подтвердила, что интимные фото в сети — её
Далее:
Читайте также:
Ещё

Борисова подтвердила, что интимные фото в сети — её 

Рамблер 25 февраля 2018
Фото: Instagram
Дана Борисова в очередной раз оказалась в центре скандала. Теперь в Сети звезду обвинили в предложении интимных услуг с распространением своих откровенных фото. То, что на фотографиях действительно ее тело, Борисова подтвердила, а вот остальные обвинения поспешила опровергнуть:
"Могу сказать, что фото, которые выложены в сеть, естественно, мои (люблю свою фигуру, особенно верхнюю часть, а не морщинистые коленки), рассылала, но не с той целью, в которой обвиняют и не хочу «каяться» и оправдываться в том, чего не было, а вот пошлые тексты и переписка, разумеется, фэйк, и выгодны тем, кто МЕЧТАЕТ УВИДЕТЬ МЕНЯ В СРЫВЕ Но!Не дождётесь!Я Трезвая, зато проверила кто настоящие друзья, кто не поверил желтой прессе, кто поддержал СПАСИБО!Проверила на прочность «всех»#данаборисова А, тех, кто отвернулся, и оскорблял, за них могу только попросить Прощения. " — написала она в своем Инстаграме. (Орфография и пунктуация автора сохранены.)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность15
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева24
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение