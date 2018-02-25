Дана Борисова в очередной раз оказалась в центре скандала. Теперь в Сети звезду обвинили в предложении интимных услуг с распространением своих откровенных фото. То, что на фотографиях действительно ее тело, Борисова подтвердила, а вот остальные обвинения поспешила опровергнуть:
"Могу сказать, что фото, которые выложены в сеть, естественно, мои (люблю свою фигуру, особенно верхнюю часть, а не морщинистые коленки), рассылала, но не с той целью, в которой обвиняют и не хочу «каяться» и оправдываться в том, чего не было, а вот пошлые тексты и переписка, разумеется, фэйк, и выгодны тем, кто МЕЧТАЕТ УВИДЕТЬ МЕНЯ В СРЫВЕ Но!Не дождётесь!Я Трезвая, зато проверила кто настоящие друзья, кто не поверил желтой прессе, кто поддержал СПАСИБО!Проверила на прочность «всех»#данаборисова А, тех, кто отвернулся, и оскорблял, за них могу только попросить Прощения. " — написала она в своем Инстаграме. (Орфография и пунктуация автора сохранены.)