Дочь Тихонова рассказала о полуголых поклонницах

По словам актрисы, всенародно любимый артист всегда оставался сдержанным и скромным человеком, несмотря на популярность и издержки ремесла, вроде слежки со стороны фанатов и изматывающего расписания.

В интервью изданию «Собеседник» Анна Вячеславовна Тихонова рассказала, о том каким человеком был ее отец в жизни и трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться в нерабочее время.

Как известно, едва ли не главной проблемой для артистов большинства жанров является график, который редко учитывает личную жизнь участников производственного процесса в театре и кино. Вячеслав Васильевич, будучи востребованным профессионалом, не часто бывал дома, но все свободное время старался уделить семье. Когда Анна решила пойти по его стопам и связать свою жизнь со сценой, он, помня начало собственного пути, не отговаривал ее, но и скрывать подробностей актерской доли не стал.

«Папа говорил, что это очень тяжелый труд, — вспоминает Анна, — что эта профессия многое забирает: приходится часто уезжать из дома, подолгу сниматься без перерыва, терпеть неблагоприятные условия».

Другой важной и непростой частью жизни любого знаменитого артиста является общение с поклонниками. Тихонов был человеком неконфликтным и сдержанным, никогда не отказывал людям в автографе, совместном фото или просто в приветствии. Случались и курьезы.

«Когда мы жили на Фрунзенской набережной, то папа выходил на балкон, чтобы помочь маме развесить пеленки. Однажды он заметил, что из соседнего дома какая-то дамочка наблюдала за ним в подзорную трубу», — рассказала Анна.

В тот же дом нередко проникали молодые поклонницы, даже ночевали там, чтобы встретить своего «князя Болконского». Артисту не раз приходилось аккуратно обходить спящих на лестничной клетке фанаток и незаметно пробираться в свою квартиру.

Заглядывали почитатели и на дачу Тихонова. Дочь Вячеслава Васильевича добавила: «Бывало, что люди чуть ли не полуголые, в купальниках, проникали на территорию нашей дачи или заходили прямо в дом и говорили „Здрасте!“».

Следует отметить, что по свидетельствам многих Тихонов ничто так не ценил как человеческое внимание. На праздники ему важнее было собраться в кругу семьи и друзей, чем получить какие бы то ни было подарки. Может быть, это и давало ему силы тепло и вежливо общаться с любыми, пусть даже излишне настойчивыми поклонниками.