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Особенности стиля Селены Гомеc
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Особенности стиля Селены Гомеc 

FashionTime 25 февраля 2018
Фото: FashionTime
Селена Гомес — двадцатипятилетняя певица, актриса, продюсер популярного сериала «13 причин почему», уже не первый год является иконой стиля для многих ценительниц ее творчества. Девушка предпочитает стиль casual — удобную и комфортную одежду.
По словам Селены Гомес нет ничего лучше узких джинсов. В этом мы можем легко убедиться, взглянув на ее образы для прогулок с друзьями. В качестве низа Селена также нередко выбирает простые удобные кашемировые брюки или черные леггинсы. Этой осенью модели джинсов клеш и строгие брюки от бренда Madewell являлись ее определенным фаворитом. Очень гармонично Селена подбирает верх — чаще всего это простая футболка или топ с интересным принтом. Поверх девушка не забывает накинуть винтажный жакет Levi's, либо любимое пальто бренда Coach. Еще одной базовой деталью будут белые кроссовки и кеды, которые Селена надевает практически каждый день, сочетая их как с джинсами, так и с платьями.
Для походов в рестораны или на светские мероприятия Селена в большинстве случаев отдает предпочтение платьям как макси, так и мини длины. В недавнем времени для похода на ужин с друзьями девушка выбрала шелковое элегантное платье бренда Reformation и меховой жакет Coach с кожаными вставками. Как лицо бренда Coach, на красных ковровых дорожках и модных показах Селена появляется в платьях именно этой марки.
Свои наряды мисс Гомеc нередко дополняет аксессуарами. Но, как правило, их немного — это либо лаконичные серьги, подвески, либо пара солнечных очков. Особенностью стиля звезды является умелое сочетание базовых вещей между собой, выбор правильных силуэтов и умело подобранных аксессуаров.
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