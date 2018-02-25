Принц Гарри не боится задеть чувства своей невесты 

Британские СМИ обсуждают, кто может оказаться в списке приглашенных гостей на свадьбу внука королевы, а кому туда путь заказан.
До свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл осталось 13 недель. Сегодня в СМИ появилась информация, кому наследник британского престола планирует отправить приглашения на торжественную церемонию. В числе прочих — бывшие возлюбленные принца Челси Дэйви и Крессида Бонас.
Роман с Челси Дэйви продлился практически семь лет и именно ее прочили в жены Гарри. Однако, в 2011 году пара распалась, поскольку Челси, обладавшая своенравным характером, предпочла свободу королевскому протоколу. Вместе с Крессидой Бонас Гарри встречался в течение двух лет. По слухам, камнем преткновения в отношениях пары стали амбиции Крессиды, которая не захотела отказываться от желания стать известной актрисой, что не могло осуществиться в браке с принцем.
Стоит отметить, что с обеими возлюбленными Гарри расстался безболезненно — молодые люди до сих пор поддерживают дружеское общение.
Кроме того, инсайдеры сообщают, что принцу Гарри и его невесте настоятельно рекомендовано не включать в список гостей сводную сестру Меган — Саманту Грант. Экс-супруг Саманты, 58-летний Скотт Расмуссен, считает, что его бывшая жена может испортить все торжество. По его словам, Саманта и Меган никогда не были так близки, как Грант рассказывает в многочисленных интервью. «Саманта — назойливая. Я считаю, что она завидует Меган, потому что у нее была жизнь, которую всегда хотела Саманта», — цитируют Скотта СМИ. Фото: globallookpress