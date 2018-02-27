Округлившаяся Кудрявцева прячет живот

Лера Кудрявцева прячет живот

Телеведущая часто и вполне охотно делится подробностями своей жизни с подписчиками микроблога. Кажется, поклонники должны знать о своей любимице все, но фолловеры заподозрили звезду в том, что она демонстрирует отнюдь не все.

Так, фанаты отметили, что Лера , прежде предпочитавшая облегающую одежду, подчеркивающую аппетитные изгибы тела, в последнее время появляется на публике в достаточно свободных нарядах, не привлекающих внимание к животу.

Отметив этот странный факт, поклонники наперебой бросились высказывать предположения о беременности Кудрявцевой. Особенно привлекло внимание внимательных фанатов фото с Оскаром Кучерой , которое Лера на днях выложила в своем микроблоге.

Свободная блуза А-силуэта, в которую одета ведущая, подлила масла в огонь споров о ее возможной беременности.

"У Леры грядет пополнение?", "Что-то в последнее время Лерочка носит свободные наряды. А на этом фото прям вообще округлившаяся. Неужели можно тихонечко (тсссс!) поздравлять?", "Лерусик, поправилась?", — вопрошают подписчики звезды.

Телеведущая пока никак не комментирует догадки своих поклонников.