Округлившаяся Кудрявцева прячет живот

Телеведущая часто и вполне охотно делится подробностями своей жизни с подписчиками микроблога. Кажется, поклонники должны знать о своей любимице все, но фолловеры заподозрили звезду в том, что она демонстрирует отнюдь не все.
Так, фанаты отметили, что Лера, прежде предпочитавшая облегающую одежду, подчеркивающую аппетитные изгибы тела, в последнее время появляется на публике в достаточно свободных нарядах, не привлекающих внимание к животу.
Отметив этот странный факт, поклонники наперебой бросились высказывать предположения о беременности Кудрявцевой. Особенно привлекло внимание внимательных фанатов фото с Оскаром Кучерой, которое Лера на днях выложила в своем микроблоге.
Свободная блуза А-силуэта, в которую одета ведущая, подлила масла в огонь споров о ее возможной беременности.
"У Леры грядет пополнение?", "Что-то в последнее время Лерочка носит свободные наряды. А на этом фото прям вообще округлившаяся. Неужели можно тихонечко (тсссс!) поздравлять?", "Лерусик, поправилась?", — вопрошают подписчики звезды.
Телеведущая пока никак не комментирует догадки своих поклонников.
Напомним, что Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, от первого брака с музыкантом группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком у нее есть сын Жан.