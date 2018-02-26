Сюткин назвал свои браки ошибкой

Певец и композитор Валерий Сюткин недавно отметил серебряную свадьбу со своей женой Виолой. Пара счастливо живет в браке уже 25 лет и музыкант не устает признаваться в любви своей жене. Но к счастливой семейной жизни Валерий шел трудно. За плечами у певца два неудачных брака, о которых он говорить не очень любит.

В одном из своих последних интервью Сюткин признался, что считает свои первые браки ошибкой. По словам музыканта, под венец со своими первой и второй женой он шел, потому что так было принято. В 70-80-е годы, как отмечает Валерий, даже вечер провести с девушкой, не заявив о своих серьезных намерениях, было просто неприлично. И дальше поцелуев дело зайти просто не могло. Поэтому, как приличный человек, по всем законам жанра, он должен был жениться на избраннице.

О первой супруге певца почти ничего неизвестно. Даже ее имя нигде не упоминается. Поклонники знают только то, что в этом браке у Сюткина родилась дочь Елена, но после двух лет совместной жизни супруги все же развелись.

Имя второй своей жены Валерий также предпочитает держать в секрете. Известно, что женился артист на девушке своего лучшего друга. Вспоминая этот брак, Сюткин признается, что был плохим мужем: несмотря на рождение сына Максима, певец не хранил верность жене, увлекался другими женщинам. Пара развелась.

Справедливости ради стоит отметить, что своим детям музыкант помогал материально вплоть до совершеннолетия и сейчас поддерживает с ними хорошие отношения.

А вот третий брак оказался для Сюткина удачным. В 1992 году Валерий встретил Виолетту, они поженились, у них родилась дочь Виола. И до сих пор, по признанию артиста, их жизнь похожа на медовый месяц.

Мой Воздух! Моя Жизнь! Мой Успех! Моя Любовь! Это Всё Ты! @violaviva ❤️❤️❤️❤️ #Любовь #LOVE Публикация от Сюткин Валерий (@syutkin_valeriy) Фев 13, 2018 в 11:31 PST Прежние браки — это не то. Я про них и не вспоминаю даже: живу с одной и для одной. Это решение, принятое 25 лет назад.

— признался Сюткин в одном из интервью.