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Собчак отругали за фото ребенка с лекарствами
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Собчак отругали за фото ребенка с лекарствами 

Рамблер 26 февраля 2018
Ксения Собчакк подверглась жесткой критике со стороны подписчиков. Телеведущая опубликовала в своем Инстаграм снимок, на котором запечатлен ее маленький сын Платон.
Казалось бы, что такого? Но бдительные подписчики забеспокоились, что ребенок имеет открытый доступ к коробке с лекарствами, и обвинили Ксению в безалаберности. Вот некоторые из комментариев к фото (орфография и пунктуация авторов сохранены):
Нельзя в доме держать в таком доступе таблетки когда у вас маленький ребенок. Был случай когда такой ребенок наглаталься таблетками и умер.
Кое-кто решил внести долю сарказма:
Бедный малыш, других игрушек нету
Количество гневных комментариев переросло все разумные границы:
Как можно лекарства держать в легком доступе ребёнка? Даже находясь рядом с малышом, можно не уследить. Все открутит и налопается чего-нибудь не совсем ему нужного.
Но нашлись и те, кто вполне спокойно отреагировал:
Вот честно, к Ксении ваще ровно отношусь. Для меня лично в фото ничего криминального и сногшибательного нет, только прекрасный малыш.
А кое-кто указал подписчикам на то, что они слишком уж сильно цепляются к фотографии:
Люди, это всего лишь фото. Мальчик под контролем у мамы на глазах. Ничего страшного здесь не вижу. Снобы какие-то собрались.
Напомним, Платон — сын Ксении Собчак и Максима Виторгана. Мальчик родился совсем недавно — осенью 2016 года.
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