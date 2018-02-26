Собчак отругали за фото ребенка с лекарствами

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 24, 2018 в 12:56 PST Ксения Собчакк подверглась жесткой критике со стороны подписчиков. Телеведущая опубликовала в своем Инстаграм снимок, на котором запечатлен ее маленький сын Платон.

Нельзя в доме держать в таком доступе таблетки когда у вас маленький ребенок. Был случай когда такой ребенок наглаталься таблетками и умер. Казалось бы, что такого? Но бдительные подписчики забеспокоились, что ребенок имеет открытый доступ к коробке с лекарствами, и обвинили Ксению в безалаберности. Вот некоторые из комментариев к фото (орфография и пунктуация авторов сохранены):

Бедный малыш, других игрушек нету Кое-кто решил внести долю сарказма:

Как можно лекарства держать в легком доступе ребёнка? Даже находясь рядом с малышом, можно не уследить. Все открутит и налопается чего-нибудь не совсем ему нужного. Количество гневных комментариев переросло все разумные границы:

Вот честно, к Ксении ваще ровно отношусь. Для меня лично в фото ничего криминального и сногшибательного нет, только прекрасный малыш. Но нашлись и те, кто вполне спокойно отреагировал: