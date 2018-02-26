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Поклонники раскритиковали обувь Пугачевой
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Поклонники раскритиковали обувь Пугачевой 

Рамблер 26 февраля 2018
На днях в своем микроблоге Примадонна выложила фотографии новой коллекции обуви, подписав пост: "Готовимся к лету, девочки!". Однако, модели которыми звезда предлагает украшать свои ножки в жаркие дни, совсем не понравились модницам.
Известно, что Алла Борисовна давно выпускает коллекции обуви под своим именем, но вкус Примадонны часто подвергается критике.
Так, пользователи Сети раскритиковали в пух и прах новые модели весенне-летнего сезона, изобилующие декоративными элементами.
«Обувь некрасива!И что это за шторные кисточки!?Кошмар!», «Как то не очень. Шнурочки, ремешочки, бахрама. Алла Борисовна такие не носит», «Лапти да лапти да лапти мои», — таких комментариев удостоились фотографии новой коллекции.
Подвергли критике подписчики и массивные широкие каблуки, отметив, что такая обувь подойдет разве что женщинам в возрасте.
Справедливости ради стоит отметить, что нашлись и те, кому новая коллекция от Примадонны пришлась по вкусу: "Вполне оригинально, некоторые модельки даже примерила бы с радостью.. как говорят — вкусы у всех разные", "Отличные босоножки, куплю такие на этот сезон!".
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