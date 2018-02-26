Муцениеце выложила интимное фото с Прилучным

Агата Муцениеце продолжает ввязываться в один скандал за другим. Сначала она пошла на конфликт с Ритой Дакотой , которая посчитала себя оскорбленной высказыванием Агаты на тему имени дочери (у обеих дочек зовут Миями, и Муцениеце заявила, что все стали так называть девочек после того, как она дала своей малышке это имя).

А следом актриса не постеснялась выложить фото из гримерки, где ее муж Павел Прилучный демонстрирует упругие ягодицы в боксерах на фоне селфи жены.

Поклонники филейную часть Прилучного оценили и даже не стали ругать семейную чету за разврат. Напротив, оценили юмор Агаты Муцениеце и умение смеяться над собой Павла.

Снимок был сделан после выступления в Риге.