Внучка Софии Ротару поразила пользователей сети

Внучка Софии Ротару София Евдокименко , хоть и не пошла по стопам знаменитой бабушки, но уже обзавелась армией фанатов, следящих за ее жизнью в соцсетях.

Начинающая модель часто публикует в своем микроблоге фотографии из жизни и демонстрирует модные образы, которые воодушевленно обсуждают ее подписчики. Недавно девушка показала снимок из путешествия по Европе, где календарная весна уже давно наступила.

Для прогулки по городу девушка выбрала легкое платье с пайетками, тренч модного песочного цвета и грубые ботинки с пряжкой в мотоциклетном стиле.