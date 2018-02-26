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Внучка Софии Ротару поразила пользователей сети
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Внучка Софии Ротару поразила пользователей сети 

Лиза 26 февраля 2018
Внучка Софии Ротару София Евдокименко, хоть и не пошла по стопам знаменитой бабушки, но уже обзавелась армией фанатов, следящих за ее жизнью в соцсетях.
Начинающая модель часто публикует в своем микроблоге фотографии из жизни и демонстрирует модные образы, которые воодушевленно обсуждают ее подписчики. Недавно девушка показала снимок из путешествия по Европе, где календарная весна уже давно наступила.
Для прогулки по городу девушка выбрала легкое платье с пайетками, тренч модного песочного цвета и грубые ботинки с пряжкой в мотоциклетном стиле.
Поклонники отметили, что такой наряд будет очень уместен наступающей весной и похвалили чувство стиля Сони: «Вдохновение для весны!», «Смело и стильно», «Возьму на заметку, как сочетать нежный верх с грубым низом», «Соня как инопланетянка, а чувство вкуса просто безупречное!».

Leave a little sparkle wherever you go🧚🏻‍♀️

Публикация от  S O F I A (@sofialookbook)

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