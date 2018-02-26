Орлова откровенно рассказала о пластике

Ольга Орлова рассказала о пластике

Экс-"блестящей", а ныне ведущей шоу "Дом-2" Ольге Орловой задают множество вопросов, как ей в 40 лет удалось сохранить фигуру, которой могут позавидовать совсем юные девушки.

На днях в своем микроблоге Ольга поделилась с подписчицами секретами своих идеальных форм. Звезда призналась, что очень многое, конечно, зависит от сбалансированного питания и занятий спортом. Но, как оказалось, есть у телеведущей еще один маленький секрет. Ольга призналась, что прибегла к пластике.

Правда, пластика эта, а вернее, процедура, которая носит название "Армопластика" безоперационная. По словам Орловой, это та же самая липосакция по сути, но "без вреда для здоровья".

Ольга призналась, что именно эта процедура помогает ей "сохранить ровную линию тела и избавиться от таких проблем как: галифе, внутренняя поверхность бедра, колени, проблемный верх — живот, бока, руки!".

Благодаря данному методу из организма выводятся токсины и шлаки.

Однако, многие поклонники звезды усомнились в правдивости данной информации. И предположили, что данный пост — лишь реклама одной из косметических клиник. На самом же деле Ольга все же прибегла к помощи пластических хирургов, чтобы сохранить идеальную фигуру, считают некоторые подписчики.