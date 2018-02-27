Младшая сестра Кардашьян снялась обнаженной

Поклонники уже привыкли к обнаженным образам Ким Кардашьян . Ее младшая сестренка Кендалл Дженнер , профессиональная модель, не может похвастаться столь же пышными формами и особенно фото сзади. Зато она обладательница изящной стройной фигурки, которой сложно не позавидовать.

В этот раз Кендалл выложила в свой микроблог черно-белое фото, на котором она совершенно обнажена. Подписчики не только оценили изгибы модели, но и похвалили ее за то, что, в отличие от старшей сестры, ее формы естественные и натуральные.

@sashasamsonova Публикация от Kendall (@kendalljenner) Фев 25, 2018 в 9:46 PST

@sashasamsonova Публикация от Kendall (@kendalljenner) Фев 25, 2018 в 9:46 PST