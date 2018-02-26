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Живой Кен удалил ребра и стал похож на Барби
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Живой Кен удалил ребра и стал похож на Барби 

WDay.ru 26 февраля 2018
Фото: WDay.ru
Последняя операция сыграла с мужчиной злую шутку, теперь он — модное посмешище.
В январе этого года живой Кен Родриго Алвес сделал очередную опасную процедуру. Мужчина в погоне за своим кукольным идеалом решил удалить себе шесть ребер, чтобы получить тонкую талию. Врачи с большим трудом уговорили его избавиться только от четырех, потому что лишиться шести — уже опасно для жизни. Алвес прооперировался, но проснулся не счастливым, а несчастным, все-таки удаление ребер, это не укол красоты.
Сейчас Родриго проходит реабилитацию и по-прежнему страдает.
Правда не только от боли, но и от своего внешнего вида. Без ребер он вынужден носить весьма нелепый медицинский корсет. И хоть живой Кен и пытается подобрать стильные модели, выглядит он весьма странно. Корсет так стягивает торс, что у Кена появилась грудь.
На днях мужчина появился на улицах Беверли-Хиллз в белом пиджаке, синей рубашке, облегающих брюках и корсете. В социальных сетях Алвеса засмеяли, потому что в таком виде он стал еще больше похож на женщину, чем на идеал мужской красоты.
Хейтеры намекнули ему, что теперь его ноги кажутся слишком полными по сравнению с талией и надо бы срочно что-то сделать: удалить жир или похудеть.
Зная, насколько живой Кен увлечен идеей самосовершенствования, можно смело предположить, что Родриго не оставит эти комментарии без внимания и примется рассматривать свои ноги. Остается только надеяться, что мужчина выберет диету, а не в 61-й раз ляжет под нож хирурга.
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