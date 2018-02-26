Живой Кен удалил ребра и стал похож на Барби

Последняя операция сыграла с мужчиной злую шутку, теперь он — модное посмешище.

В январе этого года живой Кен Родриго Алвес сделал очередную опасную процедуру. Мужчина в погоне за своим кукольным идеалом решил удалить себе шесть ребер, чтобы получить тонкую талию. Врачи с большим трудом уговорили его избавиться только от четырех, потому что лишиться шести — уже опасно для жизни. Алвес прооперировался, но проснулся не счастливым, а несчастным, все-таки удаление ребер, это не укол красоты.

Сейчас Родриго проходит реабилитацию и по-прежнему страдает.

Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) Фев 22, 2018 в 4:54 PST Правда не только от боли, но и от своего внешнего вида. Без ребер он вынужден носить весьма нелепый медицинский корсет. И хоть живой Кен и пытается подобрать стильные модели, выглядит он весьма странно. Корсет так стягивает торс, что у Кена появилась грудь.

На днях мужчина появился на улицах Беверли-Хиллз в белом пиджаке, синей рубашке, облегающих брюках и корсете. В социальных сетях Алвеса засмеяли, потому что в таком виде он стал еще больше похож на женщину, чем на идеал мужской красоты.

Хейтеры намекнули ему, что теперь его ноги кажутся слишком полными по сравнению с талией и надо бы срочно что-то сделать: удалить жир или похудеть.

Зная, насколько живой Кен увлечен идеей самосовершенствования, можно смело предположить, что Родриго не оставит эти комментарии без внимания и примется рассматривать свои ноги. Остается только надеяться, что мужчина выберет диету, а не в 61-й раз ляжет под нож хирурга.