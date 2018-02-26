Сколько стоит превращение в Бузову

Популярность телеведущей проекта "Дом-2" и новоявленной певицы Ольги Бузовой бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Вряд ли отыщется в России человек, который никогда не слышал этой фамилии. И пока те, кто не в восторге, мягко говоря, от творчества звезды, критикуют ее, некоторые поклонницы мечтают быть на Ольгу похожей.

Пластические хирурги, уловив тенденцию, выставляют прайсы на перевоплощение "в Бузову". Специалисты посчитали, во сколько обходится идеальный образ самой телеведущей и рассказали, какую цену придется заплатить фанаткам, стремящимся быть похожими на свою любимицу.

Не секрет, что сама Ольга несколько раз прибегала к операциям: девушка изменила себе форму носа, скулы, овал лица. Также звезда регулярно делает инъекции ботокса, регулярно посещает салоны красоты, фитнес-клубы, парикмахера, стилиста и стоматолога. Добавьте к этому еще вечерние платья и концертные костюмы.

В результате "набегает" весьма внушительная сумма в 2,5 миллиона рублей. Разумеется, популярная ведущая, может себе позволить такие траты на себя любимую. Но вот готовы ли преданные поклонницы так потратиться, чтобы превратить себя в клон своей любимицы?

Но спрос рождает предложение. Во всяком случае, как отмечают специалисты в области эстетической медицины, губы и скулы "как у Бузовой" просят сделать все большее число пациенток.