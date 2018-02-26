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Пальцы на ногах обнаженной модели всех возмутили
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Пальцы на ногах обнаженной модели всех возмутили 

Lenta.ru 26 февраля 2018
Фото: Lenta.ru
Пользователи сети обратили внимание на неестественный вид пальцев ног на новых фотографиях супермодели Кендалл Дженнер. Об этом сообщает Mirror.
22-летняя Дженнер опубликовала в социальной сети Instagram черно-белые снимки, сделанные фотографом Сашей Самсоновой. Несмотря на то, что Кендалл позировала полностью обнаженной, внимание подписчиков привлекли слишком длинные пальцы на ее ногах.
«Мы тебя любим, но что не так с твоими пальцами?», — написал один из поклонников в комментариях.
В феврале 2018 года бьюти-эксперты отметили новый тренд в маникюре: женщины наклеивают на ногти различные фигурки, а также абстрактную цветную микроскульптуру, напоминающую ветки, кору, мотки проволоки. В длинных акриловых ногтях делают отверстия. Один из мастеров ногтевого сервиса представил маникюр с фигурками беременной модели Кайли Дженнер.
Миниатюрные фигурки с проволочным каркасом внутри лепят из полимерной пасты с помощью маникюрной палочки, покрывают краской и лаком для ногтей разных цветов, а затем наклеивают на поверхность акрилового ногтя.
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