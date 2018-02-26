Пальцы на ногах обнаженной модели всех возмутили

Пользователи сети обратили внимание на неестественный вид пальцев ног на новых фотографиях супермодели Кендалл Дженнер . Об этом сообщает Mirror.

22-летняя Дженнер опубликовала в социальной сети Instagram черно-белые снимки, сделанные фотографом Сашей Самсоновой . Несмотря на то, что Кендалл позировала полностью обнаженной, внимание подписчиков привлекли слишком длинные пальцы на ее ногах.

«Мы тебя любим, но что не так с твоими пальцами?», — написал один из поклонников в комментариях.

В феврале 2018 года бьюти-эксперты отметили новый тренд в маникюре: женщины наклеивают на ногти различные фигурки, а также абстрактную цветную микроскульптуру, напоминающую ветки, кору, мотки проволоки. В длинных акриловых ногтях делают отверстия. Один из мастеров ногтевого сервиса представил маникюр с фигурками беременной модели Кайли Дженнер.

Миниатюрные фигурки с проволочным каркасом внутри лепят из полимерной пасты с помощью маникюрной палочки, покрывают краской и лаком для ногтей разных цветов, а затем наклеивают на поверхность акрилового ногтя.