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Бритни Спирс получила награду
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Бритни Спирс получила награду 

Клео.Ру 26 февраля 2018
Фото: Instagram
Вчерашний вечер стал особенно приятным для поп-певицы Бритни Спирс (Britney Spears). На воскресной церемонии вручения Hollywood Beauty Awards в Лос-Анджелесе звезда получила награду. Причем награду для Бритни необычную.
Аромат Бритни Fantasy In Bloom признан «Парфюмерией года». Спирс давно занимается выпуском парфюмерной линии Fantasy, в которой сейчас более 15 ароматов. На церемонии звезда появилась в довольно провокационном полупрозрачном мини-платье, но поклонники в оценках разошлись. Некоторые считают, что певица в прекрасной форме, другие полагают, что пора бы Бритни сделать ставку на более стильные наряды.
Сейчас Спирс начинает подготовку к мировому турне. В конце января певица объявила о намерении снова представить свое шоу Piece Of Me в городах США, Британии и Европы. Турне стартует 12 июля в Вашингтоне и завершится 24 августа в Лондоне.
kleo.ru
Правда, некоторые поклонники заметили, что Бритни стоит подумать над обновлением программы выступления, мол, слишком много старых хитов, да и над сценическими костюмами не мешало бы подумать. Напомним, последние несколько лет Спирс выступала с программой Piece Of Me в Лас-Вегасе.
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