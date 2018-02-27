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Чадов и Дитковските: откровения о разводе
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Чадов и Дитковските: откровения о разводе 

WDay.ru 27 февраля 2018
Актеры рассказали о разводе и раскрыли секрет, с кем живет их сын.
За отношениями Алексея Чадова и Агнии Дитковските страна пристально следит уже больше десяти лет. В 2015 году актеры решили развестись, но обещали сохранить теплые отношения ради сына Федора, которому тогда исполнился только один год.
За отношениями пары можно будет понаблюдать в реалити-шоу «Союзники», ведущими которого стали актеры. Программа стартует уже в марте на телеканале СТС.
Съемки проекта проходили на Шри-Ланке. Условия совсем не сказочные — восемь пар-участников приехали на остров ради борьбы за 10 миллионов рублей для их ребенка. Им предстоят психологические и физические испытания, но самым сложным стало то, что все до одной пары уже больше года как разведены.
— Мы тоже были в такой ситуации, проходили тот путь от бесконечного счастья, любви до развода. Участникам было непросто, ведь некоторые пришли на проект просто чтобы сразиться за приз, а друг с другом в паре даже не разговаривали, — рассказал Алексей Чадов. — Но я абсолютно убежден, что бывших жен не бывает, и женщина все равно остается родственником. И нужно выстраивать отношения. Делать это даже хотя бы ради ребенка.
Агния Дитковските отметила, что они с Алексеем часто отдыхают всей семьей, втроем.
— Но у Федора два полноценных дома — один со мной, один с папой. Мы раздельно занимаемся сыном, а на Шри-Ланке были все вместе, — добавила актриса.
А вот участникам проекта пришлось полтора месяца провести вдали от детей. Причем тоска по дому помогла некоторым выстроить отношения.
— Мы не боги и не могли мирить участников. Да и не было такой цели — сделать так, чтобы все снова поженились. Но своим примером мы старались показывать, что отношения могут быть теплыми даже после развода. Ведь дети всегда очень тонко чувствует, если что-то не так, — переживает Агния Дитковските.
Кстати, ребенок актеров пока не знает, что мама и папа в разводе.
— Придется с ним поговорить, когда он станет постарше. Пока он знает только, что мама и папа много работают. Но со временем у меня появится подруга, у Агнии — друг, и мы все равно придем к этому серьезному и важному разговору, — подчеркнул Алексей Чадов.
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