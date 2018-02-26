Летучая открыла семейный секрет счастья

Популярная телеведущая Елена Летучая приоткрыла своим многочисленным поклонникам в Инстаграме небольшой секрет. Знаменитость рассказала, что помогает ей ощущать себя счастливым человеком, и откровенно призналась, с чего все начиналось.

Российский журналист, телеведущая и продюсер, получившая широкую популярность после шоу «Ревизорро», всегда открыта перед поклонниками. Она не делает тайны из своей жизни, выкладывая в личный микроблог семейные кадры, фотографии с отдыха и различных мероприятий. Знаменитость нередко делится с фанатами и мыслями. Сейчас она решила рассказать, что нужно делать, чтобы чувствовать себя счастливой. «Меня бабушка с детства учила замечать красоту вокруг, быть внимательной ко всему что окружает. И это видение делает меня счастливым человеком»

Как оказалось, не только одна Елена живет по такому принципу. Значительная часть ее преданных фанатов подтвердили правильность этих слов и отдали должное мудрости бабушки телезвезды, оставив массу комментариев на тему публикации. «Должен заметить, что Ваша бабушка была права, прививая Вам с детства видение красоты. Счастья Вам, мира и добра!» «Это радует! Тоже стараюсь так делать!» «Бабушка плохому не научит!» «Мы есть то, во что мы верим и как видим мир вокруг нас!» «Это действительно так! Нужно уметь наслаждаться увиденным вокруг нас и не затачивать себя под негатив!» «Важное умение!» «Это прекрасное качество — замечать красоту!» Впрочем, некоторые Интернет-пользователи решили и поспорить с Летучей, заявив, что их никто подобному не учил, а видят прекрасное они не хуже знаменитости.

А не так давно Елена опубликовала в Инстаграме забавное видео, в котором она бегает по сугробам, подражая кошке. Помимо красивого пейзажа и веселых падений в снег, внимание подписчиков привлекла и шикарная шуба телеведущей. Реакция на нее оказалась весьма неоднозначной.