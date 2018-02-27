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Максим Галкин рассказал о режиссерском таланте сына
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Максим Галкин рассказал о режиссерском таланте сына 

Passion.ru 27 февраля 2018
Фото: Instagram
Осенью прошлого года Алла Пугачева и Максим Галкин подарили своим детям собственный театр. Сначала наследники Примадонны забавлялись, ставя постановки по классическим сказкам, но позже на домашней сцене стали ставить и более серьезные вещи.
«Гарик хочет стать вулканологом. Придумал в кинотеатре домашнем ставить спектакли про вулканы, все декорации делает сам, свет тоже ставит сам, мама аккомпанирует, все остальные — зрители. Моя роль заключается в том, чтобы запустить с компа на большой экран фильм про вулканы, поэтому несмотря на ранний приезд я был деликатно разбужен, потому что иначе по словам Гарика "папа снова уедет на гастроли, а у нас спектакль сейчас". Представляю вам краткое содержание нашего семейного утра»,
— рассказал Максим.
Фолловеры артиста восхитились режиссерским талантом сына и кукольной внешностью его сестренки.

Гарик хочет стать вулканологом. Придумал в кинотеатре домашнем ставить спектакли про вулканы, все декорации делает сам, свет тоже ставит сам, мама аккомпанирует, все остальные — зрители. Моя роль заключается в том, чтобы запустить с компа на большой экран фильм про вулканы, поэтому несмотря на ранний приезд я был деликатно разбужен, потому что иначе по словам Гарика "папа снова уедет на гастроли, а у нас спектакль сейчас". Представляю вам краткое содержание нашего семейного утра 😊 #гарригалкин #елизаветагалкина #максимгалкин #алла #домашнийтеатр

Публикация от  Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)

Максим, в свою очередь, счастлив радовать подписчиков своего блога новыми историями про своих детей. Лиза и Гарри растут подвижными и талантливыми и всегда фонтанируют новыми идеями.
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