Ольга Кабо показала фото без макияжа

Недавно отпраздновавшая свой пятидесятилетний юбилей актриса Ольга Кабо отправилась на гастроли в составе труппы Московского Независимого театра со спектаклем "Мастер и Маргарита". Фотографией из Хакассии Ольга поделилась в своем Инстаграме.

Поклонники актрисы не сразу поняли, что на фото именно Ольга — без макияжа ее не узнать. В черной шапочке и искусственной шубке-«чебурашке» пятидесятилетняя Кабо скинула, по словам фанатов, лет десять, а то и поболее. От природы красивая женщина, Ольга с макияжем выглядит моложе своего возраста. А без макияжа показалась некоторым подписчикам совсем молоденькой девушкой. Учитывая тот факт, что Ольга гастролирует с культовым спектаклем «Мастер и Маргарита», обсуждение возраста актрисы перетекло именно в это русло:

«Я не узнал Вам, вам будто 18 лет, отроду», «Женщина без возраста. Красавица», «Как подросток в 50 лет — вы просто Маргарита нашего времени», "Совсем юная здесь, с макияжем красивая и молодая, а без него — юная и свежая. Вы чудо", "Оля, пройдешь по улице и не узнаешь вас. Искусство перевоплощения на уровне. Только не пишите как обычно, что для роли. При вашей профессии это важно, чтоб хотя бы сходить за хлебом", "Законсервировалась — настоящая ведьма Маргарита".

Известная российская актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка России Ольга Кабо в настоящее время получает третье образование — учится на Высших режиссёрских курсах (мастерская Аллы Суриковой Владимира Фокина ). Она считается одной из самых востребованных и красивых актрис России.

Современное театральное искусство нередко остается за гранью понимания обычных людей, привыкших к классическим постановкам. Например, костюмы в спектакле "Мастер и Маргарита" Московского Независимого театра напомнили пользователям сети отнюдь не атмосферу начала XX века, а скорее фильм "Бригада".