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Юлия Началова намекнула на новые отношения
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Юлия Началова намекнула на новые отношения 

Eva.ru 27 февраля 2018
Фото: Eva.ru
Певица Юлия Началова в последнее время изменилась: она обновила прическу, а в своем Инстаграме все больше пишет о любви. Поклонники уверены, что это не приближающаяся весна так действует на артистку, а новые отношения.
Юлия Началова очень успешно скрывает подробности своей личной жизни — долгое время не было ясно, связана ли она с кем-то отношениями, но в последнее время в Инстаграме певицы все больше цветов. Недавно она похвалилась огромным букетом из 501 розы.
Женщина все чаще пишет о любви и взаимоотношениях полов, а поэтому все предположили, что у артистки новый возлюбленный. Хотя вторая по популярности версия гласит, что Юлия купила букет сама себе.
«Сама себе купила» «Юленька, какие красивые розы! Чувствуется, что подарены тебе с большой любовью! Как это прекрасно! Наслаждайся в любви! Это такое неповторимое сладострастное чувство!» «О, какой прекрасный букет! Достойный букет для достойной женщины» «Шикарно! Вот это букетище. Волочкова обзавидуется» Заинтересовался таким количеством роз даже Алексей Ягудин, который поинтересовался у Юлии проверила ли она количество: «А ты считала? Проверяла? Вдруг не додали?» На что Юлия ответила с юмором: «Я ж не сама их покупала, но могу пересчитать».
Поклонники отметили, что глаза Юлии светятся, она похорошела, а также осветлила волосы, что явно говорит о влюбленности. Учитывая, что недавно было 23 февраля, мужчины предположили, что Юлия подарила своему возлюбленному что-то особенное, раз так впечатлила его. Но певица радуется и букетам попроще. Главное, чтобы подарены были с любовью.
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