Звездные пары, чей брак продлился меньше года

Голливудские пары, чей брак продлился меньше года

Сегодняшняя именинница Элизабет Тейлор (27 февраля актрисе исполнилось бы 86 лет) поражает не только своей фантастической красотой, но и феноменальным талантом очаровывать мужчин.

Мы уже писали о звездных рекордсменках по количеству браков (разумеется, на вершине рейтинга госпожа Тейлор), о брачных контрактах знаменитостей, которые поразят любого (и там без актрисы не обошлось), и о самых-самых помолвочных кольцах знаменитостях (о бриллианте Крупа весом 33,2 карата, который украшал изящный пальчик Тейлор, знают все).

И снова Элизабет Тейлор — героиня нашего рейтинга. Сегодня мы расскажем о знаменитостях, которые не успели даже отметить первую годовщину со дня свадьбы. Элизабет Тейлор и Николсон Хилтон-младший

в браке 9 месяцев

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Ей 18, ему 23. Она — начинающая, но перспективная актриса. Он — молодой плейбой, сын основателя сети отелей Hilton. Познакомилась парочка в 1949 году. Случилось это, конечно же, на вечеринке в ночном клубе. Уже спустя пару-тройку месяцев после этого Ники надел Элизабет на палец колечко стоимостью 50 тысяч долларов, а 6 мая 1950 года более 700 гостей отплясывали на их шикарной свадьбе.

Казалось бы, молодые — вполне обеспеченные, не обремененные какими-либо бытовыми проблемами, — живи и радуйся. Но радость Элизабет Тейлор была не очень долгой.

Буквально через пару недель после свадьбы она поняла, что связала свою жизнь с мужчиной, неравнодушным к казино, алкоголю и даже наркотикам.

Тейлор была влюблена, но побои, в результате которых у девушки произошел выкидыш, терпеть не стала. 1 февраля 1951 года спустя почти 9 месяцев после свадьбы Элизабет Тейлор и Николсон Хилтон-младший развелись. Ники Хилтон и Тодд Мейстер

в браке 3 месяца

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Должно быть, это просто совпадение, а не пресловутые гены, но и первое замужество правнучки Николсона Хилтона-младшего продлилось всего три месяца. В 2004 году в Лас-Вегасе Ники Хилтон сказала «да» преуспевающему бизнесмену Тодду Мейстеру. Возможно, поэтому брак развалился, толком не успев даже начаться?

Но, как говорится, не бывает худа без добра. Спустя несколько вполне серьезных романов и грустных расставаний, в 2011 году бизнесвумен встретила того самого мужчину.

Ким Кардашьян и Крис Хамфрис В 2015 году наследница империи Hilton вышла замуж за представителя клана Ротшильд — банкира Джеймса Ротшильда . Через год у пары родилась дочь Лили Грейс, а спустя еще полтора года — дочь Тедди Мэрилин.

в браке 2,5 месяца

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На счету у известной светской львицы 3 брака. Первый (с музыкальным продюсером Деймоном Томасом) просуществовал 4 года. Третий (с рэпером Канье Уэстом) длится уже почти 4 года и, к счастью, обещает не кончаться.

Ким Кардашьян попала в наш рейтинг благодаря своему второму мужу. С баскетболистом Крисом Хамфрисом девушка была в счастливом браке всего 2,5 месяца!

Хотя как сказать «счастливом»… До сих пор эти отношения вызывают много вопросов.

Одни знатоки светской жизни говорят, что красавец-спортсмен просто любил женщин, и адюльтер спустя пару недель после свадьбы пришелся не по душе Кардашьян (и даже помолвочное кольцо в 20 каратов не согрело душу Ким). Другие уверяют, что тут не обошлось без тещи Хамфриса — Крис Дженнер — мол, она «срежиссировала» эти отношения, чтобы в конечном итоге сделать рейтинг реалити-шоу «Семейство Кардашьян» просто запредельным.

Не будем разбираться, в чем тут дело, — итог от этого не изменится.

20 августа 2011 года состоялась грандиозная свадьба Ким и Криса (в прессе появлялись сведения, что торжество обошлось молодоженам в 10 млн долларов), а уже 31 октября госпожа Хамфрис подала на развод.

Дженнифер Эспозито и Брэдли Купер Правда, развели пару не быстро — почти год бывшие влюбленные пытались достичь финансового компромисса.

в браке 4 месяца

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Те, кто не верит в то, что голливудский актер все-таки уже сводил под венец модель Ирину Шейк , уверяют, что причина такого нежелания звезды лишаться статуса холостяка — несложившийся брак Брэдли Купера и Дженнифер Эспозито.

О любви Купера и Эспозито вы вряд ли найдете много информации. Они встретились в апреле 2005 года, влюбились друг в друга по уши и спустя полтора года поженились. Но, по всей видимости, актеры все-таки поторопились. Через 4 месяца после свадьбы влюбленные разъехались и приступили к бракоразводному процессу.

О причинах разлада ни Купер, ни Эспозито до сих пор открыто не говорят. Разве что в 2014 году звезда фильма «Столкновение» выпустила книгу «Путь Дженнифер. Моя жизнь с целиакией — Чего врачи вам не говорят и как вы можете научиться жить с ней», где можно найти несколько страниц о неком ее возлюбленном. Имени мужчины девушка не называет, но у поклонников не осталось сомнений, что речь идет именно о Купере.

Дженнифер Лопес и Крис Джадд Если все же Дженнифер говорит именно о нем, то актриса обвиняет своего бывшего супруга в холодности по отношению к своей персоне.

в браке 9 месяцев

Splashnews.com

В принципе, известная певица вполне могла бы дважды появиться в нашем рейтинге. Ее первый брак с официантом Охани Ноа был недолгим — 11 месяцев. Но мы решили особое внимание уделить вторым официальным отношениям Дженнифер Лопес, потому что они были еще короче — всего 9 месяцев.

С танцором Крисом Джаддом певица познакомилась на съемках своего же клипа «Love Don't Cost a Thing» в начале 2001 года — после отношений с «плохим парнем» Пи Дидди Лопес просто не могла не обратить внимания на весьма скромного, но харизматичного Джадда. Обратила, да настолько, что уже через пару месяцев влюбленные обручились, а в сентябре уже официально стали мужем и женой.

Правда, танцор не выдержал испытание славой своей жены. Он переживал, что все о нем говорят не иначе как «муж Дженнифер Лопес», что за ними охотятся папарацци. Спустя более чем 10 лет после развода с одной из самых сексуальных женщин в мире Джадд дал эксклюзивное интервью Us Weekly:

Было очень трудно находиться в центре внимания. Вы вроде бы знали, на что вы подписываетесь… Вы должны принять этот стиль жизни. Но если вы вдруг начинаете бороться за свое личное пространство, это начинает сводить вас с ума. И именно из-за этого многие люди расстаются. Но не только это разрушило наш брак, просто в какой-то момент он, к сожалению, перестал «работать».

Бритни Спирс и Джейсон Александр «Работать» этот брак перестал в июне 2002 года. Танцор получил внушительные отступные, а спустя 7 лет созрел на второй в своей жизни поход под венец.

splashnews.com; www.epa.eu в браке 2,5 дня

Почему у многих настолько скептическое отношение к бракам, заключенным в Лас-Вегасе? Да потому что они могут побороться за звание самых недолговечных. И знаменитости тому подтверждение. Брак Ники Хилтон и Тодда Мейстера, который был оформлен в «Городе греха», длился всего 3 месяца, а брак Бритни Спирс и ее друга детства Джейсона Александра и того меньше — 2,5 дня!

Казалось бы, знают друг друга как облупленные, прошли вместе огонь, воду и медные трубы… Но если дружить Бритни и Джейсон вполне успешно могли, то любить — нет.

Лиза Мария Пресли и Николас Кейдж Говорят, в 2004 году певица сбежала в Лос-Анджелес после не слишком приятного разговора со своей мамой. Было ли решение Спирс вступить в брак осознанным или же эта свадьба —доказательство маме своей самостоятельности, не совсем ясно.

в браке 3,5 месяца

Legion-media.ru

Когда вы в очередной раз мечтательно подумаете о том, что взрослого человека можно изменить, вспомните эту пару. На одной из голливудских тусовок Николас Кейдж увидел дочь Элвиса Пресли , одетую в ультракороткую юбку. Он не мог отвести глаз от красотки. Не перестал актер думать о Лизе Марии Пресли даже после того, как узнал о двух ее неудачных браках и услышал от друзей сотни рассказов о том, какой же у этой кокетки непростой характер.

Через 5 месяцев после знакомства в августе 2002 года на Гавайях состоялась свадьба влюбленных.

Кейдж был уверен, что Пресли станет более «домашней». Но девушку особо домой не тянуло…

Трейси Эдмонс и Эдди Мерфи И хоть в документах на развод, поданных через 108 дней после торжества, в графе «причина» значится всем известная фраза «непримиримые разногласия», друзья актера уверяют, что Лиза так и не смогла отказаться от наркотиков, а Кейдж не смог стать для нее более значимой персоной, чем великий Элвис Пресли.

2 недели

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Известный актер никогда не славился завидным постоянством. Девять детей от пятерых женщин — тому подтверждение. При всем этом лишь двум дамам удалось стать миссис Мерфи. Модель Николь Митчелл продержалась в этом статусе почти 14 лет (про походы Мерфи «налево» в этот период мы промолчим), а вот кинопродюсер Трейси Эдмондс — всего 2 недели.

Да и то, как потом выяснилось, фамилию известного актера все это время она носила не совсем легально.

Дело в том, что в 2008 году влюбленные отправились отдыхать на Бора-Бора. По всей видимости, комик был так поражен красотой природы Французской Полинезии, что решился не просто на предложение руки и сердца, но и сразу на свадебное торжество!Но тут в дело вмешались бюрократические проволочки.

Оказывается, по возвращении в США влюбленные должны были повторить обряд на территории родной страны. Но после медового месяца на райском острове они решили… остаться друзьями. Что ж, порой подобные «помехи» в конечном итоге оказываются счастливой случайностью.