Соперница мстит Джиджи Хадид за уведенного жениха

Пэрри Эдвардс никак не может пережить потерю любимого.

Роман супермодели Джиджи Хадид и британского музыканта Зейна Малика длится уже давно: осенью они отметили вторую годовщину отношений. Пара, несмотря на то, что никак не может договориться о свадьбе, кажется вполне счастливой, если бы не одно «но»: в их отношения постоянно вмешивается бывшая девушка Зейна, Перри Эдвардс.

Певица, несмотря на то, что личная жизнь у нее складывается удачно (почти сразу после расставания с Маликом она начала встречаться с полузащитником «Арсенала» Алексом Окслейд-Чемберленом ), то и дело старается уколоть Джиджи и доказать, что она ничем не хуже модели.

Например, после показа коллаборации Tommy x Gigi на миланской Неделе моды, Перри моментально скопировала образ Хадид и выложила серию фото в свой Instagram. «Мы не просто довольствовались участием, мы порвали трек», — написала она под фото. Подписчики уловили в этих словах явный намек: ведь показ Джиджи проходил под девизом Need for Speed, и подиум на нем превратился в гоночную трассу.

Семимиллионная армия фолловеров Перри отреагировала на такой выпад неоднозначно. Кто-то решил, что копировать Джиджи — просто глупость, а кто-то написал, что Перри выглядит даже лучше звезды подиума. Нашлись и те, кто посоветовал Зейну Малику посмотреть на это — может быть, чтобы сравнить двух девушек?

Напомним, Перри и Зейн встретились на съемочной площадке музыкального шоу в 2011 году. Полгода спустя они официально начали встречаться, и Малик даже собирался жениться на возлюбленной. Кстати, тогда он сделал тату с ее именем на руке. Но в 2015 пара разошлась. По одной версии, Эдвардс узнала об изменах своего бойфренда, по другой — он просто бросил ее, причем даже не при личной встрече, а по СМС.

Как бы то ни было, Перри до сих пор не может успокоиться. В своей книге она рассказала о Зейне много нелицеприятных вещей. А на одном из выступлений в песне больно задела Хадид. Кстати, тогда Джиджи официально попросила Эдвардс оставить их пару в покое. Но, видимо, этот призыв не сработал. Остается только гадать, как Перри попробует насолить счастливой сопернице в следующий раз.